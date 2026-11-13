Изписаха от болници в Бургас, Ямбол и Сливен част от пострадалите при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“, отнела живота на 12 души. Продължава борбата на лекарите за живота на по-тежко пострадалите, част от които са все още в реанимация.

От отделението по Ортопедия в ямболската болница „Св. Пантелеймон“ бяха изписани двама от по-леко пострадалите. Предстои след визитацията да стане ясно дали ще бъдат изписани още двама. В тежко състояние там остава един от ранените.

В сливенската болница "Д-р Иван Селямински" на лечение остават 11 души. Вчера са били изписани петима. Един пациент е бил транспортиран към София по настояване на неговите близки. Сега се обсъжда вероятността да бъдат изписани още четирима.

Изпълнителният директор на МБАЛ „Д-р Иван Селимински – Сливен“ д-р Васислав Петров изразява своята искрена благодарност към медицинските екипи и служителите на болницата. Той изрази признателност и към всички зовали се на апела за кръводаряване - за три дни 148 души са заявили желание да се включат в кампанията.

„Благодаря на всеки един от вас, който в този труден момент отвори сърцето си и заяви готовност да помогне. Благодаря ви, че не останахте безучастни към съдбата на пострадалите. Вашата съпричастност е безценна. Кръводаряването е един от най-човечните жестове, защото с него можеш да дадеш на непознат човек нещо, което няма цена – шанс за живот“, посочи д-р Петров.

Четирима от по-леко пострадалите при тежката верижна катастрофа бяха изписани от болница „Сърце и мозък“ в Бургас. Сред тях са Ганка Славова и Теодор Тодоров, които благодариха на медицинските екипи, но признаха, че все още не могат да забравят преживения ужас. Въпреки собствените си наранявания те са помагали на заклещени в автомобилите хора и са опитвали да предупредят приближаващите шофьори за опасността. Сред първите, оказали помощ на мястото на инцидента, е и медицинската сестра Теодора Кирилова, която се е притекла на помощ на над 50 пострадали преди пристигането на линейките.

В болницата остават още двама пациенти. Единият е румънски гражданин с тежка гръдна травма, за когото лекарите планират опит за прекратяване на апаратната вентилация. На другия предстоят допълнителни операции през следващата седмица, съобщи проф. Асен Балтов.

Шестима от пострадалите при катастрофата се намират във Военната болница в Сливен. Още двама са във Военномедицинската академия в София.