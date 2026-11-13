Съдебните служители от всички съдилища в София на протест пред сградите на Софийската районна прокуратура и Софийския районен съд заради несъгласието си с проектобюджета за 2027 година. Протестът започна в 12:00 часа под надслов „Невидимите в съдебната система“.

Символ на акцията станаха празните работни столове, подредени пред сградата. Те показаха какво рискува съдебната система, когато опитните служители напускат, а младите не могат да си позволят да останат. По време на акцията беше показан фиш за нетно месечно възнаграждение от 782 евро на новоназначен деловодител в СРП с признат трудов стаж извън съдебната система.

Организацията на протеста е съобразена така, че административното обслужване на гражданите да не бъде прекъсвано - той се провежда в обедната почивка.

Служителите са недоволни от предвиденото увеличение на възнагражденията им с 5%, както и от отпадането на средствата за облекло. Според тях те през последните години компенсират ниското заплащане в съдебната администрация.

„Предвиденото увеличение на възнагражденията на практика се обезсмисля от инфлацията. Всички ние издържаме семейства и се опитваме да покриваме най-необходимите разходи - за храна, сметки и наеми. Сред колегите има хора, които се грижат за ученици или болни близки и срещат затруднения дори при закупуването на лекарства. Въпреки че работя от 20 години, заплатата ми остава близка до минималната за страната, а покупателната ѝ способност непрекъснато намалява“, сподели съдебен служител.

Снимка: СРП

Съдебни служители протестираха и във Варна, Ловеч, Перник и Кюстендил

Недоволството на работещите в съдебната система обхвана и други градове в страната. Освен в София, съдебни служители излязоха на символични протести във Варна, Перник, Ловеч и Кюстендил срещу предвиденото 5-процентно увеличение на заплатите и отпадането на средствата за облекло в проектобюджета за 2027 г.

Под надслов „Невидимите в съдебната система“ представители на съдилищата и прокуратурите настояха за по-достойно заплащане и признаване на отговорността, която носят. Демонстрациите се проведоха по време на обедните почивки.

Във Варна служители от няколко съдебни институции се събраха пред трите съдебни палати. „Един новоназначен съдебен служител получава нетно възнаграждение от 717 евро – твърде близо до минималната работна заплата“, заяви Мирослава Славчева от Националното сдружение на съдебните служители.

В Перник протестиращите също определиха заплащането като несъразмерно с натоварването и отговорностите им. „Едва ли някой млад човек би дошъл да работи на такава длъжност, с такава заплата, с такова неуважение към труда ни“, коментира съдебният секретар Антония Стоева.

Към недоволството се присъединиха и съдебни служители от Кюстендил, подкрепени от магистрати и прокурори. Те настояха за преразглеждане на бюджетните предложения, като подчертаха, че средствата за облекло са важна част от годишните им доходи.

В Ловеч в демонстрацията се включиха представители на районния, окръжния и административния съд, прокуратурата и следствения отдел. Те подкрепиха и националната подписка, започнала по инициатива на техни колеги от Пловдив.

В понеделник предстои среща между министъра на правосъдието, представители на съдебните служители и институциите в съдебната власт, на която ще бъдат обсъдени възнагражденията и спорните параметри в проектобюджета.

Сред недоволните е Михаела Лицева, която от три години работи като съдебен деловодител в Софийската районна прокуратура – най-натоварената в страната. „Хората си мислят, че ние не правим нищо цял ден. Че седим на едни столове. А всъщност имаме страшно много работа. Оставаме след работно време, децата ни чакат вкъщи“, разказа тя. Особено недоволство предизвиква намерението да отпаднат средствата за облекло, които могат да достигнат до две средни месечни заплати в бюджетната сфера. Според служителите тези пари отдавна не се използват единствено за дрехи, а са важна част от семейните им бюджети. „Използваме ги, за да си плащаме кредити и сметки. За елементарни нужди“, обясни Лицева.

Протестиращите посочиха и конкретни примери за ниското заплащане. По думите на един от служителите новоназначен колега с предишен трудов стаж извън съдебната система получава 782 евро нетно месечно. „Изложени сме ежедневно на непрекъснат стрес и напрежение. Натоварени и претоварени сме. Не искаме много - искаме уважение и достойно заплащане“, заяви друга участничка в протеста.

От вътрешното министерство съобщиха, че по време на разговорите министърът е обяснил липсата на планирано увеличение с финансовото състояние на държавата. Същевременно е уверил синдикатите, че не се предвиждат съкращения на служители, изпълняващи полицейски функции.

Недоволство и в редиците на МВР

Във вътрешното ведомство пък синдикатите поискаха увеличение на заплатите им догодина. Ресорният министър Иван Демерджиев им е заявил, че финансовото състояние на държавата не позволявало ръст.

Предвиденото замразяване на заплатите през следващата година стана повод за среща между синдикалните организации и ръководството на ведомството. Заместник-председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Емилиян Недялков припомни рисковете, пред които са изправени полицаите при изпълнение на служебните си задължения. „В рамките на много кратък период точно по границата загинаха петима наши колеги. Ако смятат, че са ни дали много през последните пет години, нека видят какво са ни дали през предишните десет“, коментира той.

От вътрешното министерство съобщиха, че по време на разговорите министърът е обяснил липсата на планирано увеличение с финансовото състояние на държавата. Същевременно е уверил синдикатите, че не се предвиждат съкращения на служители, изпълняващи полицейски функции.