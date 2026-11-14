Как една каменна гробница край Исперих се превръща в свещено място за алианите? Защо поклонниците оставят части от дрехите си по дърветата и какви легенди се разказват за необикновената сила на Демир Баба? Отговорите - в специалния репортаж за Демир Баба теке.

Край Исперих се намира едно от най-любопитните места в Североизточна България – Демир Баба теке. Каменната гробница е последният дом на духовен водач, почитан от алианите – религиозна общност, чиито представители пристигат по българските земи по времето на султан Сюлейман Великолепни. Векове по-рано на същото място гетите изграждат свое тракийско светилище.

Демир Баба и вярванията на алианите

Алианите са мюсюлмани шиити, които почитат Али ибн Абу Талиб – зет на пророка Мохамед и първи имам. В техните религиозни практики има обичаи, които се различават от познатите традиции в исляма. В тюрбетата се палят свещи, а жените могат да участват в ритуалите редом с мъжете.

Пътят към гробницата минава по стръмна пътека, край която поклонниците оставят парчета плат и цели дрехи. Според вярванията им мястото има лековита сила и може да помогне на хората, които търсят избавление от болка и страдание.

Главният уредник на Историческия музей в Исперих Благовест Банчев разказва за обичаите, които се спазват при посещение на текето, и за ритуалите около извора. Сред тях е оставянето на монети. С водата е свързана и легенда за Демир Баба, който по време на незапомнена суша докоснал скалата и от нея бликнал извор.

Светилището на гетите под гробницата на Демир Баба

Историята на мястото започва много преди появата на алианите. Под гробницата се намират останките на древен тракийски култов комплекс, изграден от гетите. Археологическите следи разкриват мащабите на светилището, а по скалите могат да се видят улеи, свързвани с извършването на ритуали и жертвоприношения.

Благовест Банчев разказва за особеностите на комплекса и за впечатляващата гледка, която се открива от мястото. Подобни обекти показват как по-късни религиозни общности използват пространства, които още в древността са били почитани като свещени.

Алианите изграждат свои селища и гробници на места, където преди това са съществували тракийски светилища. Такива примери има в Североизточна България, Родопите и Долината на царете край Казанлък. Защо тази практика се повтаря и каква е връзката между древните култови места и по-късните религиозни традиции, все още няма категорично историческо обяснение.

Символите и загадките по пътя към гробницата

По пътеката към Демир Баба теке могат да се видят различни изображения и релефи, чието значение предизвиква интерес. Някои от тях се свързват с епохата на лалетата в Османската империя – период от началото на XVIII век, когато османската култура се обръща към европейските влияния, а отглеждането на лалета от Нидерландия става популярно.

В репортажа Благовест Банчев показва отделни изображения и обяснява възможните им тълкувания. Сред тях е и символ, определян като „дървото на безсмъртието“.

Какво крие гробницата на Демир Баба

Вътрешността на гробницата впечатлява с размерите и архитектурата си. Посетителите преминават през преддверие, преди да достигнат централната част на постройката, където се намира мястото за поклонение.

Сред символите е Зулфикар – двуострата сабя на имам Али, за която според преданието му е подарена от пророка Мохамед. Съществуват различни тълкувания за произхода на името. Едно от тях го свързва с прешлените на гръбначния стълб, а друго – със звездите от Пояса на Орион.

В репортажа се разглежда и теория, която свързва разположението на тракийската царска гробница на Дромихет в Свещари с небесни обекти.

Място за поклонение и изцеление

Демир Баба теке продължава да привлича посетители от различни религиозни общности. Сред поклонниците има и българи, които идват с надежда за изцеление. Според разказите на хората мястото има особена сила, а посещението му е свързано с лични ритуали и търсене на помощ.

В близка постройка се пазят и легендарните железни обувки на Демир Баба. Те са част от преданията за духовния водач и неговата необикновена сила.

Как древното светилище на гетите се превръща в място за поклонение на алианите, какви ритуали се изпълняват там и какво разкриват символите в гробницата? Историята на Демир Баба теке събира на едно място следи от древното тракийско минало, религиозните традиции на алианите и легендите, които продължават да привличат поклонници край Исперих.