Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев награди полицейските служители, участвали в спасителната операция след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

Служителите на реда бяха сред първите на мястото на инцидента. Заради затруднения достъп на линейките полицаите пренасяха ранените на ръце с носилки, за да им бъде оказана навременна медицинска помощ.

Със заповед на вътрешния министър те получиха отличия за проявен висок професионализъм, бърза реакция и самоотверженост при изпълнение на служебния си дълг.

Снимка: БГНЕС

„Още веднъж бих искал да изразя съболезнования към близките на загиналите в трагедията от 10 ноември, както и съпричастност към пострадалите. Бях часове наред на мястото на трагедията и видях как полицаи изнасяха ранените на ръце, как пожарникари и спасители разрязваха ламарините на автомобилите, за да извадят пострадалите и да им помогнат“, каза Демерджиев.

Той отбеляза, че за първи път на място са били изпратени и екипи от психолози. Те са оказвали подкрепа както на пострадалите, така и на служителите.

Демерджиев благодари и на всички институции, включили се в спасителната операция – Министерството на отбраната, Министерството на здравеопазването, медицинските екипи и доброволците.

По думите му още в деня на инцидента правителственият самолет и два самолета „Спартан“ са били в готовност да транспортират пострадали до лечебни заведения.

„За съжаление, не успяхме да предотвратим трагедията, но показахме, че държавата може да се погрижи за пострадалите по един наистина адекватен начин“, заяви той.

Снимка: БГНЕС