Близо 2000 души празнуваха живота с Race for the Cure в Южен парк – на 29 септември София бяга заедно с представители на още 16 европейски столици, сред които Прага, Рим, Загреб, Атина и Брюксел. Най-голямото спортно благотворително събитие в подкрепа на жените с рак на гърдата събра в дисциплините 5 км бягане и 2 км ходене шампионката по сноуборд Сани Жекова, звездата от „Откраднат живот“ Диана Димитрова, маратонецът Краси Георгиев и фолк дивата Есил Дюран, която долетя специално от Швеция. Органзиаторите от CancerCare.bg подариха на всички гости забавление за цялото семейство, което стартира с йога със Светла Иванова и продължи с акустични изпълнения на Ерсин Мустафов и Ташо Колев от група Jeremy? и Свилен Ноев и Георги Георгиев от „Остава“.

Публика на възраст от 5 до 70 загря за маратона с енергичен зумба клас, след което получи своята доза качествен поп от победителя в „Като две капки вода“ Стефан Илчев. Есил Дюран изненада присъстващите със сърцато джаз изпълнение, а преди да се качи на сцената Нели Рангелова представи на феновете и екипа най-малкият участник в Race for the Cure – 5-месечния Божидар, внук на Георги Бочуков, съпруг на поп легендата. Момченцето бе долетяло с родителите си от САЩ специално за среща със семейството на Нели, която моментално ги приобщила към каузата на CancerCare.bg и 2-та километра преход пеш в парка.

„С „Race for the Cure-Бягам за теб!“ София става част от една глобална мрежа на доброто! Това събитие има близо 100 годишна история и всяка година обединява хора от различни точки на света в знак на съпричастност към жените с рак на гърда. В България над 4000 жени годишно се изправят срещу тази диагноза и нашата мисия е да им помагаме във всяка стъпка по пътя към успешното лечение. Открита навреме болестта е лечима, ето защо профилактичните прегледи са изключително важни.“, сподели д-р Полина Лъжанска, председател на CancerCare.bg. Благодарности от сцената на „Race for the Cure-Бягам за теб!“ тя изрази към Столична община и г-жа Йорданка Фандъкова, която уважи събитието с приветствена реч и отдели време за разговор жените, преборили болестта.

Най-бързите състезатели при мъжете и жените получиха медал и грамоти от г-жа Мая Манолова, която с готовност се включи и в 5-те километра бягане. Желаещите да си направят безплатен профилактичен преглед можеха да го направят в специално обособените за целта шатри до сцената на „Race for the Cure-Бягам за теб!“.

Събраните средства от регистрациите за участие ще бъдат вложени в групи за психологическа взаимопощ в София, Варана, Бургас и Пловдив.

Основни медийни партньори на „Race for the Cure-Бягам за теб!“ са DIEMA FAMILY, радио Energy, БГ Радио, радио City и Радио 1 Рок.

ФАКТИ ЗА RACE FOR THE CURE

Race for the Cure се провежда за пръв път в Далас през 1983 г с 800 участника. Към днешна дата маратонът обединява над 1 милион души в 140 града по света.

През 2000 г. Рим става първият европейски град-дом акин на Race for the Cure. Ежегодно събитието се провежда паралелно още в шест италиански града, като през 2018 г. в името на розовата кауза са бягали над 120 000 души.

Градът-рекордьор по брой участници в надпреварата до момента е Рим със 72 000. Следва го Атина с 40 000 и Брюксел с 23 000.

Събраните средства от провеждането на Race for the Cure за последните 4 години в Румъния са 125, 785 евро. През последното десетилетие в Гърция са събрани близо 2 милиона евро в помощ на болните от рак на гърдата.