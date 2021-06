Най-дълголетното специализирано тв предаване за рок музика в България ще отбележи на 4 юли своята 23-та годишнина. Неговият автор и продуцент Васко Катинчаров ще отпразнува повода със специално фестивално издание на шоуто. Точно в полунощ на 4 срещу 5 юли по DIEMA ще стартира празничното издание “23 години Фрактура”. В продължение на два часа зрителите ще се потопят в неповторимата атмосфера на 23 от най-големите световни рок фестивали и круизи. Празничното издание ще пренесе музикалните фенове на мащабни събития от ранга на Wacken Open Air, Hellfest, Download, 70000 Tons of Metal, Masters of Rock, Graspop Metal Meeting, Nova Rock, Copenhell, Rock Am Ring, Summer Breeze, Tuska Open Air, Barcelona Rock Fest, Sweden Rock, Full Force и много други фестивали.

“Последната година беше трудна за всички. В днешно време повече от всякога имаме нужда от положителни емоции и вяра, че по-добрите дни предстоят. Музиката е една от формите на изкуство, която притежава онази специална магия да прави хората щастливи. На рок фестивалите се събират стотици хиляди хора от цял свят, които споделят общи емоции, енергия, както и трупат спомени за цял живот. Предаването “Фрактура” винаги е имало за цел да предаде на зрителите цялата тази положителна енергия от екрана. Независимо дали под формата на разговори с различни музиканти, концертни репортажи, новини или видеоклипове, важното е хората да научат нещо ново и да видят света от друга гледна точка. През всичките тези 23 години се убедих, че когато си искрен с хората и правиш нещата със страст, те го оценяват. Всичко е в правилното отношение и аз съм благодарен на всеки, който под някаква форма подкрепя предаването “Фрактура“, коментира водещият Васко Катинчаров.

“Фрактура” винаги е на предна линия с най-новите рок и метъл клипове, актуални гости от музикалния бизнес, разнообразни рубрики, новини, концертни репортажи и интервюта с известни музиканти.

Не пропускайте „Фрактура“ всяка неделя от 24:00 ч., както и повторението в петък от 00:30 ч. по DIEMA.

За предаването „Фрактура“

Началото на предаването “Фрактура” е поставено от Васко Катинчаров през юни 1998 година. 12 години то се излъчва в специализирания музикален канал ММ, но след като той е закрит, стартира в телевизионния ефир на DIEMA. “Фрактура” е най-дълголетното тематично тв рок предаване. От създаването си до днес има 1196 издания. Зрителите са гледали специални интервюта с близо 700 световни рок имена, хиляди клипове, както и репортажи от всички най-значими рок и метъл събития в страната и чужбина.