Талантливият певец Стефан Илчев успява да впечатли не само с таланта си, но и с невъзможната мисия да бъдеш нормален и в същото време смислен и то в една от най-конкурентните сфери. В студиото на „Събуди се“ той открехва завесата зад създаването на последната си песен ALL FOR YOU и за жената, на която е посветил централна роля в нея. Коя е тази жена за него, разказва в откровено интервю творецът.

„Няма по-важни от майките в този живот. Винаги родителят застава зад нас, дори и да не взимаме винаги най-правилните решения. Те са тези, които ни подкрепят. Имах идея в някое от видеата, които правя, да включа някой от родителите си и тъй като баща ми вече не е с нас от почти 7 години и имам само мама, реших, че това е подходящия момент. Тя е идвала на концерти, на записи, но исках да и покажа какво е за 4 минути клип на песен, да записваш около 12-13 часа. Бяхме на стадион, на "приятна" жена на около 40 градуса. Но тъй като имаше пръскачки с вода, по-лесно усетих жегата“, споделя Стефан за мотивите си да включи най-важната жена в живота си в заснемането на клипа към новата си песен.

„Искам да благодаря на Бог, че те изпрати и че ти избра нас за твои родители. Бъди здрав, щастлив, постигай мечтите си и зная, че винаги ще бъда зад гърба ти, за да те подкрепям“, с тези думи го изненада Боряна Илчева, майката на певеца.

Песента на английски се казва „ALL FOR YOU“, в превод „Всичко заради теб“, но дали в живота на изпълнителя съществува такава жена, освен майката, на която да посвети песен и да прави всичко за нея? Влюбен ли е Стефан Илчев?

„Много е хубаво да има такъв човек и го пожелавам на всеки. Но не винаги песните, които правим са пряко свързани със случка в моя живот. Нормално е в текстовете на песните, всеки да открива себе си и собствени емоции, състояния, чувства. Но да, влюбен съм“, признава Стефан пред водещата Марина Цекова.

В социалните медии певецът споделя свой незабравим спомен за македонския изпълнител Тоше Проески, с когото са се срещнали преди 14 години. Стефан разказва от първо лице за своята среща с македонския изпълнител и е потресен след като приятелят му губи живота си в нелеп трагичен инцидент. Щастлив е да споделя спомени за Тоше и за него това е доказателство, че талантите никога не умират и не трябва да бъдат забравяни. Желанието му е всяка нация да уважава и почита творците си. За изпълнителят „таланта“ е мерната единица, за всичко което правиш в този живот.

Когато Васил Василев-Зуека напусна страната ни преди няколко месеца, Стефан пусна огорчен пост в социалните медии. Според него ще има още творци и таланти, които ще го последват, тъй като в България е все по-невъзможно и неблагоприятно да се развива изкуство.

„Това да си популярен и обичан, е различно от това да си удовлетворен от работата си. Не съм спирал през годините. Не винаги съм бил на първи места в класациите и не съм бил през две седмици в телевизиите. Осъзнавам, че съм обичан от публиката, но има едни такива дребни неща, като уважението например, които липсват на всеки един творец у нас. Липсва това да признаеш таланта на някой човек. Свободата за мен е да имаш право на избор как да продължиш живота си“, споделя огорчението си творецът.

В студиото на „Събуди се“ беше премиерата на най-новата песен „ALL FOR YOU“ на Стефан Илчев и българският й вариант „Игра“. Текстът на български език е от Добромир Банев, текстът на английски език е създаден от Крум Георгиев, режисьор на видеото е Александър Молов а музиката е написана от Мага. Видеото вече може да бъде гледано в официалния видео канал на изпълнителя.