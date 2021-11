Миналата седмица бе грандиозна, вълнуваща и маските направиха невероятен спектакъл, а тази вечер е време за нова порция вълнуващи музикални дуели

В приключението стартираха 14 уникални маски, но останаха само 4. На финала има място само за трима. Време е за оспорван, но непредвидим финал, на който отиват Гъбарко, Носорогът, Камъкът и Госпожицата. На полуфинала тази вечер маските ще изпълнят не по една, а по две песни. Ще има и специален разпит, проведен от панелистите и само трима от тях ще стигнат до финала. Кой ще свали маската последен? Всичко зависи от зрителите.

Ще ни гостува една маска от предишен сезон и очакваме де се появат Очите.

Миналата седмица зрителите на NOVA узнаха самоличността на десетия образ в „Маскираният певец“. Талантливият актьор и певец Владимир Михайлов свали загадъчната маска на Самураят пред изумените погледи на звездните детективи. Талантливият изпълнител, познат още като Денис Топал от сериала „Братя“, се превърна в една от големите изненади в третия сезон на предаването. След поредното блестящо музикално изпълнение на песента Higher Power на Coldplay, Алекс Раева, Марта Вачкова, AZIS и Владо Пенев бяха сигурни, че зад маската е певецът Славин Славчев. Всички те останаха без думи при появата на Влади Михайлов, но не скриха искреното си възхищение към неговото представяне и перфектния подбор на песни.

В шоуто се завърнаха две любими маски от втория сезон – Ангелът и Макаронът. Начало на вечерта постави красивият Ангел с изключително нежната версия на „We Are The World”, а под внушителния костюм се криеше певицата Дивна. В първи сезон на „Маскираният певец“ тя бе в ролята на Пилето, а този път съвсем заблуди Панела. Според звездните детективи ангелските криле бяха разперени от певиците Керана или Роберта.

Актрисата и радиоводеща Богдана Трифонова изненада зрителите под маската на Макаронът. „Много ви благодаря! Най-хубавите подаръци, които човек получава, са емоциите и преживяванията. И аз тази вечер получих страхотен подарък“, каза тя за вълнуващото преживяване под маската. Дамите в Панела – Алекс Раева и Марта Вачкова, успяха да я разпознаят, но за AZIS и Владо Пенев тя остана пълна загадка.

Носорогът първи щурмува сцената с песента на Tesher x Jason Derulo - Jalebi Baby. Песента е продуцирана и изпята за първи път от канадския рапър и продуцент Tesher и след големия успех е пуснат ремикс, в който се включва и американския изпълнител Jason Derulo. Парчето е с невероятно закачлив припев и според Tesher целта му е била да създаде музика, на която всеки да може да се наслади, независимо от езика и произхода. Успехът на песента показва, че хората не само са отворени да слушат нова и различна музика, но имат реална нужда от нея.

Гъбарко се впусна в музикалния дуел с песента I Kissed A Girl на Katy Perry. С дебютния си хит изпълнителката се превърна в една от най-големите поп звезди в света. Противоречивата песен, с текст изпълнен с намеци, в които тя казва, че е целувала момиче и й е харесало се оказват формула за успех. Пери споделя, че се е вдъхновила от спомени за приятелствата й като тийнейджърка , а не от сексуалната й ориентация. Парчето става №1 и Katy печели номинация Grammy за най-добро женско поп вокално изпълнение.

Камъкът демонстрира забележителни вокални способности с песента I Wanna Be Your Slave на Måneskin. Парчето на италианската сензация от Апенините е от втория албум на групата и дебютира директно в Топ 10 за сингли в Обединеното кралство. Видеото към клипа на победителите от Евровизия е изключително провокативно и представя еротично воайорско шоу, в което забранените желания стават реалност.

Госпожицата изпя великолепното парче на Radiohead – Creep. Песента е записана през далечната 1992 г за дебютния албум на групата, като в началото не постига успех в класациите, но година по-късно нещата коренно се променят, когато започва интензивно да се върти по колежанските радиостанции в Америка и се превръща в класика. В началото определят песента като прекалено тъжна, и вокалът Том Йорк признава, че винаги е имал някакви проблеми с песента и често я премахва от листа в концертната програма на групата. Песента играе важна роля в сцена от филма „И заживели щастливо след това“ редом до Джони Деп и Шарлот Генсбург и сцената, в която звучи се превръща в неофициален клип на песента.

Тази вечер гост-маска е Очите, която ще изпълни песента на примата на българската сцена Лили Иванова – „Ти дойде“. Песента е по текст на Явор Кирин, а музиката е написана от Красимир Гюлмезов. С изпълнението на тази песен Лили Иванова винаги омагьосва публиката си, тъй като успява да достигне до душата на всеки, да го разтърси, да извика и провокира спомени, от които да настръхнеш. Това е песен за любов, страст, наранена душа и за голямата любов, предизвикваща тъга и скитаща се бездомна по света.

Под атрактивния костюм на Очите се оказа актьорът Мариан Бачев

Втората песен, която Носорогът избра да изпълни е хита „Жива рана“ на Слави Трифонов. Песента е една от най-красивите и емоционални песни на Слави, като текстът й е смислен, дълбок и докосващ. Не е тайна, че парчето, което е част от албума „Новите варвари“ е на европейски музиканти и в нея се говори за разрушителната любов, която води до болка и себеомраза, причинени от изневяра.

Гъбарко демонстрира забележителни вокални способности с песента Zombie на The Cranberries. Големият хит на рок бандата е първото парче от ирландска рок група, което преминава границата от 1 милиард гледания в платформата You Tube. Песента е от албума от 1994 г. No Need to Argue и разказва за бомбения атентат, извършен от Ирландската републиканска армия в Уорингтън през 1993-а, предизвикал смъртта на две деца. Вокалистката Dolores O’Riordan казва, че песента е за ирландската борба за независимост, която изглежда продължава вечно. Има около 56 кавъри на парчето и сред най-успешните се нареждат дрезгавия глас на Майли Сайръс, групата Bad Wolves и дори рапъра Eminem.

Камъкът накара всички да танцуват и да се присъединят към партито с хита на Genesis - I Can't Dance. Песента изпята от Фил Колинс е написана под влиянието на композицията на пънк-групата Should I Stay Or Should I Go. Бас-китаристът Майк Резерфорд измисля китарния риф, докато гледа реклама на Levi’s, в която звучи песента наThe Clash. Песента е от последния четиринадесети албум на групата с Фил Колинс, след който нейният барабанист и вокалист се отдава на самостоятелна кариера.

Госпожицата разтопи сърцата на публиката и обърка напълно панела с песента на Галена „Къде беше ти“. В сърцераздирателното парче на пайнерката пее за мъката си от любовния си живот, който само отстрани изглежда идеален. Текстът е написан от Мариета Ангелова, а музиката е на Меди и Александър Асенов.

