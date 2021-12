Район „Лозенец“ Столична община, НЧ „Вещина-2005“, „Трикитри“ ЕООД и IN THE PALACE представят „Казано накратко“ - подкаст, посветен на късометражното кино и късофилмовата индустрия, който ще се проведе тази събота, 11. декември от 13:00 до 19:00 часа и ще се излъчва на живо едновременно в няколко фейсбук страници, сред които тези на Район „Лозенец“-СО, Дирекция „Култура“ на СО - Столица Култура, ArtSofia, NOVA подкрепя българските филми и, разбира се, тази на фестивала за късометражно кино IN THE PALACE.

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE, „Трикитри“ ЕООД и НЧ „Вещина-2005“, съвместно с Район „Лозенец“ - СО и с финансовата подкрепа на дирекция „Култура“ Столична община, включен в календара на културните събития на Столична община за 2021 г. и Национален фонд „Култура“, на 11. декември организира ежегодния си онлайн преглед с дискусия върху проблемите, състоянието, постиженията и бъдещето на българската късометражна филмова индустрия „Казано накратко“, което отново ще се проведе с подкрепата на NOVA.

“В съботния подкаст ще участват български артисти с биография от фестивала, около които са завързани и предстоят нови истории” - споделя директорът на фестивала Цанко Василев - „Идеята за представянето на български късометражни филми не е нова, но единствено Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE го прави с традиция и с поглед в бъдещето“.

В рамките на съботния подкаст ще бъдат излъчени няколко български късометражни филма с успехи от международната кино сцена, печелили подкрепа на питчинг форуми и подкрепени от Национален фонд „Култура“.

Зрителите ще имат възможността да задават въпроси на автори и продуценти, както относно стилистични особености и похвати, така и по отношение на модели на финансиране на късофилмовите им форми. Дискусията ще модерира директорът на фестивала Цанко Василев.

Подкастът стартира точно в 13:00 часа със следната програма и гости:

13:00 часа - разговор с успешния филмов продуцент Ваня Райнова и последваща прожекция на късометражния филм на режисьора Владимир Петев „Куче“;

14:00 часа - Весела Данчева - режисьор и продуцент на анимационно кино и прожекция на компилация от български анимационни късометражни филми на „Компот колектив“;

15:00 часа - гост е Вилма Карталска - режисьор, продуцент, филмов преводач, която ще представи документалния си филм „Моят цигански път“;

16:00 часа - дискусия с режисьора Деян Барарев, който от скоро е и преподавател по филминг на деца, последван от прожекция на филма му „Байкал“;

17:00 часа - разговор с режисьора Петър Вълчев, носител на отличието Най-добър български филм на последното издание на IN THE PALACE, който фестивалът препоръча на Академията за разглеждане награда Оскар, и прожекция на документалния „Монолог в антракта“;

18:00 часа - младият режисьор Крис Захариев, чийто най-нов филм бе представен в Кан по-рано тази година, и филмът „Колелото“.

Събитието е подкрепено от Национален фонд „Култура“ и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2021 г., раздел "Събития на столичните райони".