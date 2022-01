Съботният киноследобед ще започне с много смях и забавления, като ни срещне с едни много симпатични и забавни кученца. Ако сте сред феновете на филми за астронавти или обичате голдън ретривъри, подходящи за космически приключения, това е вашият филм. Популярни също така като героите на Дисни, те ще се завърнат в едно ново приключение във филма „Космически приятели“.

Забавните герои са част от вселената на Дисни, които ще предложат на зрителите на NOVA великолепна анимация и завладяваща история. Заедно с тях ще отидем там, където никое друго куче не е стъпвало - Луната! С помощта на няколко нови космически приятели, "извънземното" приключение се превръща от малка крачка за кучето в огромна стъпка за кучешкия вид. Придвижвайки се със скоростта на светлината, четириногите симпатяги, заедно с двамата им нови приятели - Спутник и Гравитация, трябва да дадат най-доброто от себе си, за да кацнат на Луната и да се върнат обратно на Земята.

По-късно от 15.00 ч. ще се потопим в атмосферата на перфектни танцови изпълнения и наелектризираща музика във филма „Вихърът на танца“. Лентата е римейк на класиката от 1984 г., която направи Кевин Бейкън звезда. Филмът описва вечната борба между невинното удоволствие и строгия морал, когато градското нахакано момче Рен Маккормък се озовава в консервативно градче в Бюмон, в Средния Запад.





Тук танците, а следователно и всяко младежко забавление, са забранени. Но Рен, заедно с най-добрия си приятел Уилърд и пасторската дъщеря, не желаят да се съобразяват с правилата и ще се разбунтува срещу забраните. Пет години по-рано петима тийнейджъри от градчето са загинали в трагичен инцидент след танцова забава. За да предотврати подобни случаи местният свещеник Шоу Мур решава да забрани танците и рокмузиката в Бомон. Единственият, който дръзва да се опълчи на заповедта е Рен. Нещата се объркват още повече след като младежът се влюбва в дъщерята на свещеника. Във "Вихърът на танца" зрителите на NOVA ще се насладят на десет прекрасни песни, сред които са: “Footloose” на Кени Логинс, “Dancing in the Sheets” - Шаламар , “Let’s Hear It for the Boy”- Денис Уилямс, “Holding out for a Hero” - Бони Тейлър и любовната тема “Almost Paradise”.

