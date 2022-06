Най-награждаваният български телевизионен сериал „Отдел Издирване“ получи поредното престижно признание. Криминалната поредица на NOVA спечели наградата в категория „Най-добър саундтрак“ от авторитетния международен филмов фестивал „Septimius Awards“. Музиката към „Отдел Издирване“ бе специално създадена от известния български музикант Максим Ешкенази.

„Максим е страхотен композитор. Свърши прекрасна работа и съм щастлив, че журито оцени това“ – каза режисьорът на „Отдел Издирване“ Димитър Димитров по време на церемонията по награждаването, която се проведе снощи в Амстердам.

Българската криминална поредица, която се разпространява на международните пазари със заглавието „The Hunt for Salamander“, получи номинации в още три категории - „Най-добър сериал“, „Най-добър европейски актьор“, в която Юлиан Вергов бе претендент за отличието, и „Операторско майсторство“.

„Направи ми впечатление, че по време на фестивала доста хора ни спираха, за да говорят с нас. Питаха ни – „Вие сте от „Отдел Издирване“, как сте го направили?“ И споделяха, че има нужда точно от такъв сериал“ – споделя актьорът Юлиан Вергов.

„Номинациите са признание на първо място за България. Ние сме малка държава, но продуктите ни са конкурентни, на световно ниво. Това е признание и за NOVA, която подкрепя българското кино, както и за нас като екип, които вложихме цялото си сърце и душа в този сериал“ - коментира Александър Христов, изпълнителен продуцент (Albion Films).

„Septimius Awards“ е един от най-престижните световни филмови и телевизионни форуми, фокусиран върху независими филмови продукти, нови таланти и визионерски идеи на творци от целия свят. За разлика от традиционните форуми, организаторите на „Septimius Awards“ са приложили уникален подход, разпределяйки категориите на три групи по континенти.

„Отдел Издирване“ вече спечели над десет награди, сред които за най-добър телевизионен сериал за 2021 година от Мадридския филмов фестивал (един от квалифициращите фестивали за най-големия сайт за кино IMDb) и Международния филмов фестивал в Буенос Айрес. Премиерата на оригиналната авторска продукция извън България се състоя на фестивала „SERIES MANIA” в Лил (Франция) през август миналата година.

Информация за „Отдел Издирване“

„Отдел Издирване“, който бе акцент в пролетния телевизионен сезон на NOVA през 2021 г., е с интересен и многопластов сюжет, заплетен около мистериозно убийство, довело до трагедия с драматични последици в живота на инспектор Камен Петков и бившата му съпруга – старши комисар Ралица Петкова. Сериалът проследява и необичайни криминални случаи, засягайки значими общочовешки теми като безусловната родителска обич, възмездието, жестокостта, отмъщението и прошката. Образите на героите са магнетични, ярки и двусмислени, предизвикващи противоречиви емоции и у зрителите.

Зад продукцията стои опитен екип от професионалисти и впечатляващ каст, включващ едни от най-талантливите и известни български актьори с редица роли в киното и театъра: Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Христо Петков, Елена Телбис, Пламен Димов, Иван Бърнев, Весела Бабинова, Койна Русева и др. Към тях се присъединява и хърватската звезда Ива Михалич. Сериалът „Отдел Издирване“ е създаден по идея на сценариста Александър Чобанов. Режисьори са добре познатите с работата си по едни от най-успешните български продукции в последните години Димитър Димитров и Виктор Божинов. Музиката към серийния филм е специално създадена от Максим Ешкенази. Изпълнителен продуцент на „Отдел Издирване“ е Александър Христов (Albion Films).

Награди:

VEGAS MOVIE AWARDS - AWARD WINNER / BEST WEB/TV SERIES – Award of Merit / Monthly Edition – October 2021

FLICKFAIR FILM FESTIVAL - AWARD WINNER / BEST TV SERIES IN VIEWERS` CHOICE CATEGORY / Monthly Edition – September 2021

AMERICAN FILM AWARD - AWARD WINNER/BEST EPISODIC / 10th Online Annual Edition

NEW YORK FILM AWARDS - AWARD WINNER / BEST ENSEMBLE, BEST CINEMATOGRAPHY to Boris Slavkov/ Monthly Edition – August 2021

ACCOLADE GLOBAL FILM COMPETITION - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

FILM CON AWARDS - AWARD WINNER/ BEST PICTURE, BEST ORIGINAL STORY to Alexander Chobanov / Monthly Edition – September 2021

LOS ANGELES FILM AWARDS (LAFA) - AWARD WINNER /BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021

ISTANBUL FILM AWARDS - AWARD WINNER/BEST TV SERIES / Monthly Edition – August 2021 / Nominated for Golden Star Awards Annual Gala, May 2022, Istanbul

ROME INTERNATIONAL MOVIE AWARDS- AWARD WINNER/BEST TV SERIES, BEST PRODUCER to Alexander Hristiov / BEST TVFX (визуални ефекти) / Monthly Edition - July 2021

BERLIN INTERNATIONAL TV SERIES FESTIVAL – FINALIST / Annual edition

BUEIFF WEB SERIES - AWARD WINNER/BEST SERIES 2021

MADRID FILM AWARDS - AWARD WINNER/BEST TV SERIES 2021

Информация за „Septimius Awards“

„Septimius Awards“ е ежегоден международен филмов и телевизионен фестивал, а престижната церемония по награждаване на победителите се проведе на 7 юни 2022 г. в Амстердам. Организаторите на фестивала са насочили усилията си към насърчаване и откриване на талантливи независими филмови и телевизионни проекти във всички жанрове - игрални и документални филми, анимация, телевизионни игрални и риалити сериали. Ключов критерий при подбора на проектите е да съчетават необходимите елементи на успешното филмопроизводство - добър сценарий, талантлив актьорски екип и отлично качество на заснемане. Основен приоритет на „Septimius Awards“ е да представят проекти, базирани на качество и оригиналност.