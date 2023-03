След като спечели сърцата на зрителите и грабна победата в пети лайв на „Като две капки вода“ с песента All By Myself на канадската супер звезда Селин Дион талантливата изпълнителка разказа как се подготовя за шоуто и разкри с какви свои страхове й се налага да се бори преди всяка имитация.

„Признавам си, че не съм си пускала да слушам парчето, което ми се падна за следващия лайв. Мисля, че Right Side Fred са много различни от мен, но да видим. Ще ми бъде интересно. Според мен в музиката няма „къса клечка“ – всичко е въпрос на добра работа. Тоест нито едно външно обстоятелство не може да попречи да се справиш с нещо, ако ти си положил всички усилия. Има много неща, които се случват – и ние сме хора, а не машини. Имаме и лоши дни, но не вярвам в „късата клечка“.

„Преобразяването ми в Селин Дион и изпълнението на песента й бяха плод на големи усилия от моя страна. На преодоляване на собствените ми страхове. Въпреки че съм изпълнител, който се занимава професионално с музика, и се предполага, че трябва да съм стабилна на сцената, истината е, че ме е страх от нея все още. Моята активна кариера започна по време на пандемията. Тоест студиото беше единственото място, което познавам. Изведнъж се появи сцената и ме удари като гръм. Все още се уча да бъда силна на сцената и да бъда приятелка с нея.“

Дара споделя, че всички участници в „Като две капки вода“ репетират преди да излязат пред публиката. Дори се създава суматоха, защото всички са със слушалки и се опитват да се фокусират в мислите си. Защото е важно да влезеш в образ преди да се появиш пред публиката.

„Дори да ти се падне смешен образ, смятам, че трябва да подходиш сериозно с него. Ключът към успеха зад всеки образ, независимо дали е смешен, тъжен, пеещ или рапиращ, e да подходиш сериозно към имитацията. Ние сме тук, за да си свършим работата и хората да се забавляват. А в края на деня да стане много яко шоу“, категорична е младата изпълнителка.

