Нова Броудкастинг Груп (НБГ) и Американската агенция за глобални медии (USAGM) обявиха стратегическо партньорство. Българската медийна компания вече ще има пълен достъп до богатото и качествено съдържание на глобалната агенция. То ще намери място както в телевизионните канали NOVA и NOVA NEWS, така и в онлайн медиите и радиостанции на НБГ.

Споразумението за сътрудничество бе подписано днес от главния изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп Стефана Здравкова и директора „Бизнес развитие – Евразия“ на Американската агенция за глобални медии Адам Гартнер. На събитието присъстваха посланикът на САЩ в София Кенет Мертен и съветникът по обществените въпроси Джеф Уайншенкър в дипломатическата мисия на САЩ в България, както и представители на партньорските организации на Нова Броудкастинг Груп.

„Работя с 42 различни езикови служби, които популяризират продуктите си в този регион. Основната дейност на Американската агенция за глобални медии е и винаги е била марката Гласът на Америка (Voice of America, VOA) и радио "Свободна Европа", а сега и нашият 24-часов канал на руски език Current Time. Предоставяме отделните програми на големите местни филиали и работим с тях, за да предложим най-добрите продукти, които да обогатят възможно най-голяма аудитория. През последните 8 години стартирахме телевизия Current Time, която, както споменах, е нашата 24-часова програма на руски език, а сега стартираме и нова информационно-развлекателна платформа на руски език. Това са някои от нашите приоритети. Опитваме се също така да използваме програмите и да ги превеждаме на различни езици. Можете да си представите, че с всичките 62 езика на USAGM имаме огромен набор от програми, които можем да предоставяме и на другите филиали по целия свят", заяви Адам Гартнер, директор „Бизнес развитие - Евразия“ на Американската агенция за глобални медии.

„Посветени сме на стремежа за обективно и независимо отразяване на новините. Мисля, че всички ще се съгласим, че в тези трудни времена в света обективността и безпристрастните новини са сред важните приоритети, които една медия може да има. Много се гордея с екипа на NOVA. Те имат голям принос за това, че България се изкачи със седем места нагоре в класацията за свобода на словото в Европа от момента, в който дойдохме в страната. В United Group вярваме, че независимото и обективно отразяване трябва да бъде основна демократична ценност, която подкрепяме във всяка страна, в която работим. Щастлива съм, че си партнираме с USAGM - една от най-старите новинарски агенции вероятно на планетата“, коментира главният изпълнителен директор на United Group Виктория Боклаг.

„Партньорството е ценно не само за нас като медия, за нашите журналисти, но и за цялото общество. След прехода в страните от Централна и Източна Европа, Гласът на Америка винаги се е свързвал със свободата на словото, демокрацията, и е бил мощен източник на достоверна информация. В един глобален и бързо развиващ се свят, с толкова много събития и значими моменти, осъзнавам голямата отговорност на медиите и на всеки журналист. Във време на нарастваща дезинформация тяхната роля и независимост са от решаващо значение навсякъде по света. Новите технологии и социални медии променят медийната среда, но те не могат да изместят добрата журналистика и нейната функция да посочва кое е вярно и кое не“, подчерта главният изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп Стефана Здравкова.

Те откриха символика в събитието, тъй като Гласът на Америка (Voice of America, VOA) започва радиоизлъчването си на честотите на сегашното радио „Витоша“, вече част от портфолиото на Нова Броудкастинг Груп. Стартът на Гласът на Америка у нас е преди 32 години със сутрешния блок на български език "Добро утро, България" от Вашингтон. Тогава София става част от мрежата на програмата, която по това време се излъчва в 370 града по целия свят. Днес радио Витоша излъчва на 15 честоти и се позиционира сред най-слушаните радиостанции в София.

Информация за Нова Броудкастинг Груп

Нова Броудкастинг Груп e една от най-големите мултиплатформени медийни и технологични компании в България, част от United Media, член на водещия телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа United Group. Развива се изключително динамично и предлага на аудиторията голямо разнообразие от медии – 11 телевизионни канала, 4 радио станции, множество уебсайтове и дигитални платформи, както и печатни издания. Освен партньорството с U.S. Agency for Global Media, Нова Броудкастинг Груп има договори за сътрудничество със CNN и DW.

Информация за U.S. for Global Media

U.S Agency for Global Media (USAGM) е глобална медийна агенция, обединена в мрежа. Шестте структури, които съставляват USAGM, са Voice of America (VOA), Radio Free Europe/ Rafio Liberty (RFERL), Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Free Asia (RFA), Middle East Broadcasting (MBN), Open Technology Fund (OTF). Те се допълват и укрепват взаимно в общата мисия да информират, ангажират и свързват хората по света в подкрепа на свободата и демокрацията. Структурите на USAGM достигат всяка седмица до повече от 410 милиона души по целия свят.

Снимки: NOVA / Красена Ангелова