Изцяло българска музика от любими изпълнители подари на зрителите третият лайв на „Като две капки вода“. По случай националния празник на България осемте звезди се потопиха в емблематични образи, които трогнаха публиката. Водещите Димитър Рачков и Герасим Георгиев – Геро, както и членовете на журито – Хилда Казасян, Веселин Маринов, Любо Киров и Димитър Ковачев – Фънки, също не останаха равнодушни към представянето на участниците.

С победата за втори път си тръгна Владимир Зомбори. Актьорът блесна като една от най-ярките звезди на българската естрада – Васил Найденов. Зомбори покори зрителите с баладата „Почти забравена любов“ и за пореден път обра овациите. „Адмирации за образа, пеенето и поведението“, впечатлен бе Любо Киров.

Българската вечер в „Като две капки вода“ откри Джулиана Гани, която се превърна в харизматичната Тони Димитрова. „Джулиана, ти си откритието за мен този сезон. Справяш се отлично и си се постарала много да имитираш трудния тембър на Тони Димитрова“, коментира Веселин Маринов. Елена предизвика истински фурор на сцената като Светльо Витков, а в изпълнението й се включиха колегите й от сериала на NOVA All Inclusive. “Браво, Елена. Ти успя да покажеш цялата енергия на песента и клипа“, сподели Хилда Казасян. Победителят от миналата седмица – Наско от Б.Т.Р., излезе на сцената като Веселин Маринов и вдигна публиката на крака. „Знам колко е трудна песента, но ти я изпя феноменално. Благодаря ти“, сподели развълнувано Веселин Маринов след изпълнението, което го просълзи. Мария бе напълно неузнаваема като вокалиста на група Ахат – Звезди Керемидчиев. „Мария се е постарала много и благодаря за това“, каза Звезди от Ахат, който наблюдаваше изпълнението й от първия ред.

Иво Аръков завладя сцената с образа на друг от участниците – Наско. До него застанаха и музикантите от група Б.Т.Р. „Иво, беше изцяло в клипа, справи се много добре“, коментира Наско. Християна Лоизу излезе от асансьора като обичаната Маргарита Хранова. С невероятното изпълнение и гласа си тя получи бурни аплодисменти от цялата зала, а Хилда Казасян каза: „Когато запя, двамата с Любо се погледнахме и не повярвахме какво чуваме. Беше феноменална.“ Пред погледа на Кирил Маричков, Панайот Панайотов изпълни една от най-емблематичните български песни на “Щурците” – “Клетва”. “Искам номера ти, за да дойдеш на някое участие заедно с нас”, отправи покана Кирил Маричков.

Следващия понеделник (11 март) в 20:00 ч. по NOVA зрителите ще видят новите образи, в които осемте звездни участници ще влязат. Бутонът на късмета отреди Панайот Панайотов да бъде Ерик Клептън, Джулиана Гани да изпълни Мерлин Менсън, Мария да имитира Doja Cat, Иво Аръков да пее като Джордж Майкъл, Християна да се превъплъти в Usher, Наско да се превърне в Николина Чакърдъкова, Елена да танцува и пее като Geri Halliwell, а Владимир Зомбори да излезе като Мария. Как ще се справят те и кой ще грабне победата? – разберете следващия понеделник от 20:00 ч. по NOVA.

Първа на сцената тази вечер, с привилегията да отрие шоуто, излиза риалити звездата Джулиана Гани. Инфлуенсърката в предишния лайв впечатли журито и публиката с имитацията си на латино дивата Дженифър Лопес и се раздаде максимално в сложната хореография на емблематичната й песен „On The Floor“. Тази вечер Джулиана се превъплъщава в обичаната българска певица Тони Димитрова и изпълнява нейният хит от първият й самостоятелен албум „Ах, морето“ от 1997 г. „За тебе хората говорят“. Тони Димитрова в началото е изключена от хора, заради шумове в гласа, но по-късно се превръща във всенародна любимка.

„Първоначално песента ми се струваше много лесна, но това е само на пръв поглед. Има много специфики и различни звуци. Тя няма определени танци, но всичко и идва отвътре. Всенародна любимка е и контактува много с публиката. Песента й идва от душата“, коментира Джулиана Гани.

„За мен ти си откритието в този формат. Приятна изненада сте за мен. Можете да пеете и много сте работили. Много съм впечатлен от качествата ви и ми хареса как успявате да имитирате Тони Димитрова“, каза Веселин Маринов. „Не вярвах, че ще изкара органично този характерен хрип на оригиналната певица“, допълва Любо Киров.

Следващата имитация за тази вечер, е на актрисата от „Сатиричния театър“ Елена Атанасова, която има опит от превъплъщение в двоен образ. След като влезе в обувките на рапъра 100 KILA днес ще й се наложи да направи още един рок бунтар. Елена изпълнява песента „Let me da te love u” на Светльо & The Legends. Групата се сформира през 2007 г. след разпадането на Хиподил и популярната песен е записана и аранжирана в студиото на Васил Гюров по музика и текст на Светльо Витков. За да я подкрепят на сцената излизат колегите й от сериала "All Inclusive".

„Отново съм в мъжки образ и на сцената трябва да покажа един див пънкар. Светльо Витков е много сериозен и не се смее много, а аз обичам да се забавлявам. Трябва да съм пънкар на сцената“, споделя актрисата.

„Браво. От теб излиза толкова много старание. Ти успя да предадеш енергията от клипа, която там е създадена с много монтаж“, е мнението на Хилда Казасян.

„Винаги се усеща когато актьор влезе в образ, а ти го направи изключително добре“, допълва Любо Киров.

След нея неузнаваем на сцената излезе победителят от втори лайв Наско, на когото Бутонът на късмета изправя пред сериозно предизвикателство да влезе в обувките на Веселин Маринов, изпълнявайки любовната балада „Да се събудиш до мен”. Задачата му е да влезе в образа на популярния изпълнител и част от журито на „Като две капки вода“ Маринов, който повече от 4 десетилетия забавлява и вдига публиката на крака. Песента е от албума „Осъден на щастие“ на певецът, който изпълнява всяка своя песен силно емоционално.

„Трябва да се преборя с началото на песента. Веско има подход към всяка фраза и трябва да предам чувството и вътрешната енергия, която притежава. Той е не по-малко подготвен от Лучано Павароти“, признава Наско.

„Не смеех да погледна Веселин Маринов докато пея, за да не видя укор в очите му“, сподели Наско, който успя да изправи на крака публиката в залата и предизвика заслужени аплодисменти.

„Вълнувах се и изпя толкова хубаво песента. Изпотих се целия. Много е трудна песента, но ти я изпя феноменално“, призна Веселин Маринов. „Толкова феноменален певец си, но в куплетите гласа беше твой, а не на Веселин Маринов. Прилика имаше в припева“, се включва Хилда Казасян.

Поп фолк звездата Мария, която в предишното шоу удиви всички с изпълнението си на песен на легендата на българската естрадна музика Лили Иванова, ще се наложи да направи пълно преобразяване като рокаджията Звезди от „Ахат“ и да изпълни големият хит на групата „Черната овца“ от 1989 г. Песента е изградена по класическата структура на хардрока и хевиметъла и според класация на БГ радио е поставена от слушателите на първо място като най-добра българска рок песен.

„Смятам, че тази песен е като химн на рок музиката. Най-трудното ще ми е въздуха, тъй като Звезди пее с атака. Няма да е сложна задача, а уникално удоволствие да вляза в образа на Звезди от „Ахат“. Всеки втори човек познава и обича тази песен. Харесва ми да съм „черната овца“, разкрива поп-фолк певицата.

„В това предаване парчето се е пяло три пъти. Един човек бе казал, че тази песен може да се изпее само от един човек, но се радвам, че се стараят“, сподели Звезди от „Ахат“, който наблюдава отблизо изпълнението на Мария.

„Още се наслаждавам на образа и енергията ти беше на 100%“, категоричен бе Любо Киров.

„Много приятно съм изненадан. Приготвил се бях за трагедия, защото познавам силата на този човек. Но ти се справи изключително добре. Предаде височините и рок енергията му“, е мнението на Фънки.

Бутонът на късмета отреди на актьора и водещ Иво Аръков да имитира свой колега, участник в „Като две капки вода“ и негов конкурент – Наско от Б.Т.Р. Ще му помогнат ли музикантите от групата да се почувства като вокала Атанас Пенев и да впечатли публика и жури с песента „Моята сила“. Автор на музиката и текста е китаристът Славчо Николов, аранжиментът е на група Б.Т.Р. Режисьор на клипа към сингъла е популярният актьор Асен Блатечки.

„Първата ми реакция когато разбрах, че ще пея песен на Наско, беше тотален ужас. Много е трудно, защото трябва да се справя. Едно от нещата, които ми харесват е, че не се движа много по сцената, което ме улеснява. Звучи като да е лесно, но всъщност не е така. Надявам се да не покажа как Иво пее Наско, а самия Наско на сцената“, призна актьорът.

„Беше в клипа изцяло. Когато пея на сцена повече се усмихвам“, коментира самият вокал на Б.Т.Р.

„Б.Т.Р. е емблема и каквото да чуеш от тях е хубаво", каза Веселин Маринов. „Когато ви видях на сцената ви харесах повече от Наско. Хванахте настроението на парчето и се справихте много добре“, коментира Фънки. „Това е най-добрата имитация до този момент за вечерта“, категорична е Хилда. „Направи всичко от видеото и то много добре“, е мнението на Любо Киров.



Младата и красива Християна Лоизу, която се справи блестящо с двоен образ и пресъздаде гласовете и движенията на колумбийската певица Shakira и барбадоската изпълнителка Rihanna, тази вечер ще влезе в кожата на българската поп певица Маргарита Хранова. Лоизу ще изпее емблематичната и обичана песен „Устрем“. В интервю Хранова разказва, че песента е създадена през 1976 година след среща между поетесата Петя Иванова и Найден Андреев, и според нея това е песента, която й е донесла най-много признания и е белязала целия й живот. Въпреки, че не печели с песента Златния Орфей, певицата печели сърцата на публиката и тя не спира да изпълнява емблематичната песен.

„Маргарита пее с лекота и нежност. Тя предава чрез гласа си всичко, което има в текста. Не държа да спечеля, а по скоро да пресъздам емоцията“, каза Християна.

„Като запя и с Любо не можехме да повярваме. Успя да ни въздействаш по начина, по който тя го прави“, каза Хилда. „Дано ти са падат песни с пеене, защото ще ти се радваме и твоята сила е в пеенето“, добавя Любо Киров.

Най-възрастният участник, естрадната легенда Панайот Панайотов, който в предишния лайв се затрудни да пее е танцува като рок фурията Тина Търнър, днес няма да има проблем да изпълни една от най-известните и популярни песни на „Щурците“ – „Клетва“. Създадена от Кирил Маричков песента е част от филма „Вчера“ от 1988 година в сцената, в която учениците правят кървава клетва да останат приятели и побратими. „Клетва“ е песен за приятелството и за онази магия, която свързва хората и след успеха на филма, тя става любима на абитуриентите.

„Много ми харесва Кирил Маричков и съм сигурен, че това ще ми помогне в имитацията. Маричков се държи достойно и спокойно на сцената. Ще се постарая 99% да го направя като Маричков“, каза Панайотов.

„Не знам дали има по-голям комплимент от това, да те хареса самият Кирил Маричков. Поздравления за гримьорите, а образът ти бе по-близък до натюрела“, каза Любо Киров.

„Тази песен повлия силно на моето съзнание тази вечер, тъй като е една от вечните песни“, допълни Веселин Маринов.



Владо Зомбори се впусна смело в огромното предизвикателство да влезе в кецовете на един от най-любимите гласове в българската естрада Васил Найденов. Бутонът на късмета отреди на победителя от първи лайв да се изпълни баладата „Почти забравена любов”. Текстът е написан от големият български текстописец Петър Москов, а музиката е на самият Васил Найденов.

„За моя радост ми се падна Васил Найденов, но при него има специфично изпяване на фразите. Характерен е на сцената, със стил и класа, но това е добре, защото има какво да се имитира. Иска ми се да развълнувам хората. Да потънат в парчето и да забравят за имитацията. Надявам се да направя хомогенен и плътен образ“, каза Зомбори.

„Абсолютен фаворит си в този сезон. Адмирации за образа, пеенето, поведението. Нито за секунда не изпусна образа. Перфектен образ направи отново“, каза Любо Киров.

„Абсолютен хамелеон. Всички неща, които Любо каза, ги направи органично и с лекота. Но също така е спазена и мярката“, допълни Хилда Казасян. „Много насечени движения. Импровизацията не се получи много добре. Ти правиш образа, но е много трудно да имитираш Васил Найденов“, е на различно мнение Фънки.