МЕЖДУНАРОДНОТО ЖУРИ ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ ИГРАЛНИ ФИЛМИ в състав:

Саболч Хайду (Унгария) – режисьор, сценарист, актьор, председател на журито

Зорница София (България) – режисьор

Денис Ру (Германия) – експерт, директор на Копродакшън маркет, Берлинале

Тинатин Кайришвили (Грузия) – режисьор, сценарист, продуцент

Димитър Маринов (САЩ-България) – актьор

връчи следните награди:

ГОЛЯМАТА НАГРАДА „СОФИЯ – ГРАД НА КИНОТО“ ЗА НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ в Международния конкурс за първи и втори игрални филми в размер на 7 000 евро, осигурени от Столична община, на филма „Сухо“ (Мексико-Франция-САЩ) на режисьорките Астрид Рондеро, Фернанда Валадес и продуцентите Фернанда Валадес, Астрид Рондеро, Диана Арсега, Джуърл Кийтс Рос, Виржини Девеса, Жан-Батист Байи-Метр.

„Една епична история, разказана с прецизна и естетска камера и монтаж, която разкрива изпълнения с насилие свят на наемните убийци по чувствителен и иноватимвен начин.“

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ЖУРИТО на филма „Предупреждението“ (Румъния-България) на режисьора Ади Войку.

„Пресъздаване на универсална ситуация чрез използване на нетрадиционна и вълнуваща структура на сценария. Филм за връзката между властта и личността, изпълнен със задушаваща, автентична атмосфера, перфектна актьорска игра и творческа работа на оператора.“

НАГРАДАТА ЗА РЕЖИСУРА на Шучи Талати за филма й „Момичетата си остават момичета“ (Индия-Франция-САЩ-Норвегия).

„Едно деликатно, детайлно и смело психологическо изследване, което представя много нюанси на скритите и забранени емоции на човешката душа в история за порастване, предназначена за тийнейджъри, но и за възрастни.“

ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) бе присъден на филма „Отвъд мъглата“ (Япония) на режисьора Дайчи Мурасе.

„Операторът Такеши Додо успява да създаде майсторски композиции във всеки свой кадър и всички те носят общото усещане на този интимен, много личен и изпълнен с грижа и внимание дебютен филм.“

НАГРАДАТА ЗА БЪЛГАРСКИ КЪСОМЕТРАЖЕН ФИЛМ на стойност 9 500 евро (1 500 евро парична премия и 8 000 евро в постпродукционни услуги), осигурени от Доли медия студио, бе присъдена на филма „Шоколад“ (България) на режисьора Орлин Милчев.

„Стопляща сърцето филмова поема за детската душа и желания, с елегантен кинематографичен език и чувствителна режисура - поема, благодарение на която за няколко минути гледаме света през очите на дете, с елегантен кинематографичен език и чувствителна режисура.““

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР БАЛКАНСКИ ФИЛМ се присъди от международно жури с председател Хана Слак (режисьор, Германия-Словения) и членове Алберто ла Моника (фестивален програматор, Италия) и Дина Йорданова (киновед, Великобритания-България) на филма „Съзряване“ (Гърция-Германия) на режисьорката Кристина Иоакеймиди.

„За интуитивността на филмовия разказ и фината прецизност в предаването на емоциите.“

Балканското жури присъди ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на филма „М“ (Северна Македония-Хърватия-Франция-Люксембург-Косово) на режисьора Вардан Тозия.

„На режисьора Вардан Тозия за забележителната му работа с децата актьори в антиутопичната приказка „М“.“

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ беше присъдена от международно жури с председател Виталий Мански (режисьор, Латвия) и членове Дарко Лунгулов (режисьор, Сърбия) и Мария Аверина (режисьор, България) на филма „Саундтрак на африканската демокрация“ (Белгия-Франция-Нидерландия) на режисьора Йохан Гримонпрес.

„В „Саундтрак на африканската демокрация“ режисьорът Йохан Гримонпрес създава сложна мозайка от архивни кадри, джаз, литература и записки в различни дневници. Това е вълнуващо, интелигентно и хуманистично произведение на изкуството, което се разпростира отвъд годините, които пряко обхваща, и прави невидимите връзки видими за нас и актуални и значими за днешния момент.“

Документалното жури присъди ПОЧЕТЕН ДИПЛОМ (Special Mention) на два филма „Четири дъщери“ (Франция-Тунис-Германия-Саудитска Арабия) на режисьорката Каутер Бен Хания и „1489“ (Армения) на режисьорката Шогакат Варданян.

„Четири дъщери” е високохудожествен портрет на семейство в Тунис, което страда от последствията от продължаващия конфликт с ISIS. Характерният режисьорски подход на Каутер Бен Хания е съчетан с дълбоко вълнуващи лични изповеди, разкриващи реалността на света, в който живеят жените в Близкия изток.“

„1489” е интимен поглед към войната в Нагорни Карабах през 2020 г., в който режисьорката на филма Шогакат Варданян разглежда личната трагедия на собственото си семейство по болезнено искрен и автентичен начин. Филмът създава силна, универсална метафора за жестокостта на войната. “

НАГРАДАТА за НАЙ-ДОБЪР БЪЛГАРСКИ ИГРАЛЕН ФИЛМ бе определена от жури от фестивалните селекционери Димитрис Керкинос (програматор на МФФ Солун), Башак Емре (програматор на „Фестивала на колела“, Турция) и Бернд Будер (програмен директор на МФФ „Котбус“, Германия) и бе присъдена на филма „Уроците на Блага“ (България-Германия) на режисьора Стефан Командарев.

„Филм, който чрез добре написания сценарий, силната режисура и отличното превъплъшение на актрисата в главната роля представя съвременното общество като джунгла, изпробвайки емоциите на зрителя и поставяйки на преден план голяма морална дилема, която засяга всички: как се справяме с несправедливостта. “

Журито на ФИПРЕССИ в състав Филип Бергсън (Великобритания), Стоян Синадинов (Северна Македония) и Олга Маркова (България) присъди НАГРАДАТА НА ФИПРЕССИ на филма „Всичко за семейство Левкович“ (Унгария) на режисьора Адам Брайер.

На церемонията Филип Бергсън обяви неофициален почетен диплом, присъден единодушно от журито на Стефан Китанов и екипа селекционери на София Филм Фест за високото ниво на програмата на Международния конкурс за първи и втори филми.

НАГРАДАТА НА ГИЛДИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ КИНОКРИТИЦИ за филм от Балканския конкурс се присъди на „Уроците на Блага“ (България-Германия) на режисьора Стефан Командарев.

„Чрез острата си социална критика филмът прави реалистична дисекция на състоянието на обществото и институциите; съспенсът, тягата и неочакваните обрати в разказа създават усещането за „социален трилър“; черното чувство за хумор в умерени дози повежда историята в плоскостта на абсурда, но трагизмът ѝ има универсални измерения.“

НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА за филм от Международния конкурс за първи и втори филм и Балканския конкурс се присъди на филма „Защото обичам лошото време“ (България) на режисьорката Яна Лекарска.

МЛАДЕЖКОТО ЖУРИ на фестивала определи за най-добър филм от Международния конкурс „Юпитер“ (Германия) на режисьора Бенджамин Пфол.

НАГРАДАТА ЗА НАЙ-ДОБЪР ТИЙН ФИЛМ, определена от публиката, получи

„Диада“ (България) на режисьорката Яна Титова.

НАГРАДАТА НА СОФИЯ на Столичната община за цялостен принос към изкуството на киното бе връчена на:

Маргарете фон Трота, режисьор и актриса (Германия)

Георги Тодоров-Жози, художник (България)

Цветана Манева, актриса (България)

НАГРАДИТЕ на 21-вото издание на СОФИЯ МИЙТИНГС:

Наградата на CINELAB (Румъния) в размер на 25 000 евро за услуги в пост-продукция бе присъдена на проекта BAREFOOT BULL (България), режисьор Петър Крумов, продуцент Росица Вълканова, Клас Филм (България).

Наградата на UNIQA (България) в размер на 1 000 евро бе присъдена на проекта DEATH IS FOR THE LIVING, режисьор Кристиян Бозов, продуценти Кристина Грозева, Петър Вълчанов, Абраксас Филм (България).

Наградата CHAOS VFX бе присъдена на проекта SYDNEY SMILE FUTURE PERFECT, режисьор Грегорис Рентис, продуценти Мандо Стати, Мирто Стати, BYRD (Гърция).

Наградата GO – RESIDENCES, в партньорство с Нова горица / Гориция – Европейска столица на културата през 2025 година, бе присъдена на проекта IN THE MEANTIME, режисьор Гордан Матич, продуценти Гордан Матич, Алеш Палвин, Рикардо ди Паскуеле, Re-Kreativno dud (Сърбия).

Наградата Young Producer Award – YAPIMLAB бе връчена на проекта LADY SUNSHINE, режисьор Анна Кором, продуцент Анна Сиарто, Kinomoto Kft. (Унгария).

Producers Network Award – акредитация за Producers Network на пазара в Кан бе връчена на продуцента Якуб Викторин, nutprodukcia (Словакия), с проекта BALLERINA SHOES, на режисьора Теодор Кун.

Наградата EWA BG – професионална акредитация за МФФ Карлови Вари 2024 бе предоставена на продуцентката Алисия Ганкарс, ORKA (Полша), с проекта THE MIRACLE NUMBER THREE.

Наградата ‘Story Tricks’ Story Bundle – предоставяне на набор от съвети за писане на сценарий на проекта HEART BEAT, режисьор Сергей Валдарт, продуцент Самая Хиленбранд, Doghouse filmproductions, Германия, Азербайджан, Канада

Наградата Elbur Film – предоставяне на чек за 800 евро и снимачна техника и аксесоари в размер на 6000 евро на проекта REPORT ON THE MIRACLES OF THE EARTH, режисьор Карлос Консейсяо, продуценти Жоао Матош, Камен Велковски, Карлос Консейсяо / Terratreme (Португалия), Alaz Film (България), Mirabilis (Ангола)

Crossroads Co-Production Forum ще изберат един от проектите, представяни на Sofia Meetings.

Mediterranean Film Institute ще предостави като награда на един от проектите от София мийтингс възможност за участие в MFI Script 2 Film Workshops.