Технологии от ново поколение, които обещават революционни промени и будят едновременно големи надежди и неясни страхове. Дигитализация, роботизация, виртуализация, метавселена, космически фабрики и AI завихрят икономиката в шеметен водовъртеж. Готови ли са обаче фирмите за тези промени и кои от тях вече ги случват? Как в действителност се променя пазарът на труда и кои са уменията на утрешния ден? Какви са реалните опасности? И как българският бизнес да разпознае възможностите, така че не просто да не изостава, а напротив – да расте?

На тези и още много любопитни въпроси ще търсим отговор в първия бизнес форум ALL IN. Събитието се организира от Economic.bg и ще се проведе на 19 септември 2024 г. в Hilton Sofia. Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е партньор на конференцията.

INnovation, INtegration, INvestments, INdustries, INcome, INspiration. Това са някои от ключовите компоненти на съвременната, прогресивна и високотехнологична икономика. Заедно с бизнес лидерите и представителите на някои от най-успешните компании в България ще търсим отговор какво стои зад пурпурния блясък на тези добре звучащи понятия и как да направим така, че той да огрее по-ярко българската екосистема?

Фокусът на първото издание на форума са ИНвестициите в ИНовации – основен двигател за развитието на икономиките. Ще представим различни примери за бърза адаптация към непрекъснато променящия се свят.

Meet the INsiders

Събитието ще протече в три панела:

PANEL 1| INnovations for INdustry: TRANSFORMERS

PANEL 2| INvestments in INnovations: The New Wave

PANEL 3| Meet the INsiders: & INspiration for ALL

Ще чуем от компаниите какви са големите предизвикателства днес и в бъдеще, какви са целите, които си поставят, и какви са възможностите за тяхната реализация – практически и финансови. Ще разберем как бизнесът и институциите стават все по-конкурентни по пътя на устойчивото развитие и кои са иновациите, които ще направят Земята по-добро място за живеене.

А нашите гост ИНспиратори ще разширят хоризонта на познатите бизнес реалности, за да ни покажат как с вдъхновение, дързост и размах на мисълта иновативните идеи пускат корени в България. Или водят началото си от тук, за да се разпрострат глобално и дори космически.

Целта на форума е да представи на бизнеса иновативни решения за справяне с някои от най-големите предизвикателства – дигитализацията и бъдещето на пазара на труда на фона на бурното навлизане на AI, както и да акцентира върху образованието като фундамент за създаване на висококвалифицирани кадри и икономика с висока добавена стойност.

Образованието понякога е безплатно. Знанието винаги е безценно. Вдъхновете се от най-успешните – MEET THE INSIDERS!

Регистрацията е безплатна, но местата са ограничени.

За актуална информация следете сайта на събитието и Facebook страницата.

NOVA е медиен партньор на събитието.