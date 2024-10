Disney концерт „Вълшебната музика от филмите“ ще огласи с вълшебнити си мелодии зала 1 на НДК. Впечатляващото събитие ще се проведе на 12 октомври 2024 г. от 18:30 ч. В гласовете на любимите ни песни ще се въплътят някой от най-талантливите изпълнители у нас. Сред тях са Криста и Момчил Степанов, които са гости на „Събуди се“. Момчил разкрива, че дъщеря му ще очаква с нетърпение песента от лентата "Маугли".

„До ден днешен съм голям фен на анимационните филми и дублирането им заедно с Момчил, ни носи голямо удоволствие. Не го приемам като работа, а като забавление“, разкрива вълнението си от предстоящия концерт Криста.

Двамата се надяват да спечелят взискателната детска публика с музиката, но също така в спектакъла ще има и кадри от детските филми.

„Лично аз се надявам да ги докосне енергията от живата музика. На сцената на НДК ще има над 50 музиканти, включително и Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. Солистите сме шестима, но освен нас ще участват Виктор Ибришимов, Керана, Веси Бонева и Теодор Койчинов. Ще има и хор от шестима певци и очакваме атмосферата да е магична“, допълва Момчил Степанов.

Криста споделя, че след всеки пореден филм на Disney се е чувствала като принцеса и не е спирала по цели дни да пее, танцува и мечтае. Съпреживяването на музиката на живо е много силно и гостите в студиото очакват да се случи магията в залата.

Според Момчил Степанов музикалният вкус се възпитава и при филмите на Disney музиката е издържана стилистически, разнообразна е жанрово и поднесена с мярка.

За предизвикателството да влязат в детските образи от филмите на Disney

„При дублирането анимационни герои са с различен характер и трябва да намериш зрънцето на образа, заложен от създателите му, за да успееш да го пресъздадеш естествено и убедително. Трябва да е не просто изпято, но изиграно и съпреживяно“, категорични са изпълнителите.

NOVA е медиен партньор на концерта

За концертите на Disney:

Disney Concerts е дивизията за продуциране и лицензиране на концерти на Disney Music Group, музикалния клон на The Walt Disney Company. Disney Concerts продуцира и организира концерти и лицензира музиката и визуалното съдържание на Disney на симфонични оркестри, хорове и организатори на събития по целия свят. Концертните пакети на Disney включват различни формати, като например концерти с филми "на живо", тематични компилации от инструментални и вокални изпълнения, вариращи от чисто инструментални симфонични изпълнения до мултимедийни продукции със солисти и хорове. Представяйки концерти от най-големите филмови франчайзи в света - от Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar и 20th Century Studios - актуалните заглавия включват серията концерти Star Wars Film Concert Series, Toy Story, Aladdin, Disney Princess - The Concert, Coco, The Lion King, Up, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas и The Muppet Christmas Carol

Редактор: Райна Аврамова