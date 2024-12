Първият български фентъзи трилър „Дяволски игри“, продуциран от Деси Тенекеджиева и с участието на легендарния Мики Рурк, откри международния филмов фестивал “Капри Холивуд” в Италия, на 27-ми декември. Поради големия интерес, се проведе и втора специална прожекция на 29-ти декември. Оригиналното име на филма е The Wheels of Heaven. Световните и италиански медии слагат акцент на фестивала и специално на родната лента, чийто режисьор е британецът Бен Чарлз Едуардс (Quant, Father of Flies). Той е и съавтор на идеята, заедно Тенекеджиева, а сценарият е написан от Майк Шилиам. Оператор е Денис Мадeн (I’ll play Mother, „Сам вкъщи”,TV), който създава магична визуална картина на 39 различни впечатляващи локации в България, Лос Анджелис и Лондон.

По червения килим в Капри преминаха актьорите и продуценти Гари Стреч и Деси Тенекеджиева, младите изгряващи звезди Елеонора Иванова и Димитър Николов, както и един от изпълнителните продуценти Йосиф Камбарев. След прожекцията на престижния кино форум, екипът обра овациите на публиката в залата, а филмът бе високо оценен и от критиката като един от „най-изненадващите и оригинални филмови заглавия, появявали се през последните години“. Сред гостите, които аплодираха филма бе голямата италианска филмова звезда Франко Неро, както и американският продуцент и актьор Ник Валелонга (носител на две награди Оскар за филма си Green Book).

ГАЛЕРИЯ ОТ ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ

„Винаги е много вълнуващо да присъстваш на първата среща на филма си с публиката. Направили сме един изключително различен фентъзи трилър за светлината и мрака, в който любовта играе главна роля. Невероятно е да видиш и усетиш енергията на зрителите в залата. Моята филмова кариера е тясно свързана с Италия и съм щастлива, че точно тук е световната ни премиера“, сподели Деси Тенекеджиева, която преди години изигра Мария ди Медичи в епоса „Занаятът на Оръжията“ на един от най-великите италиански режисьори Ерманно Олми.

„Тук в Капри е толкова вълшебно красиво, чувстваме се като в приказка! Вниманието към нас е много голямо. Не може и да си мечтаем за по-прекрасен старт на фестивалния живот на „Дяволски” и то точно по време на тези светли Коледни дни”, допълни развълнувана Елеонора Иванова, която впечатли всички с таланта си.

Capri Hollywood International Film Festival е създаден през 1995 г. от Паскал Вичедомини като състезателната му секция е отворена за сериозни международни проекти - игрални и документални филми и анимация.The Hollywood Reporter го нарича "последният голям и значим филмов фестивал за годината" и „ключова спирка по пътя към наградите на Академията. А Variety отбеляза, че кинофорумът „заема уникално място в глобалната фестивална верига, служейки както за окончателно обобщение на изминалата година в независимото кино, така и за началото на следващата.“

„Дяволски игри“ излиза на екран в кината из цяла България на 7 февруари, а преди официалната премиера ще се състоят специални прожекции и срещи на екипа за глухи зрители в избрани киносалони в страната, които са вдъхновени от една от главните героини във филма - Мария (в ролята Деси Тенекеджиева), която е глуха и комуникира на жестов език.

В лентата непокорната Ива (Елеонора Иванова) среща непознато очарователно момче (Димитър Николов), който ѝ дава сили да се изправи срещу сериозните екзистенциални проблеми и да намери своя път в живота. Дали младият странник е падналият ангел Луцифер, изпратен да води Ива в нейната съдба и да спаси човешката раса? Или просто е луд, заблуден или опасен младеж? Това ще са въпросите, на които зрителите ще търсят отговор до самия финал на филма.

„Дяволски игри“ е първият български филм, в който ключова роля е поверена на легендарна холивудка звезда. Освен номинираният за Оскар Мики Рурк, в него ще видим култовите британски актьори Гари Стреч (“Dead man’s Shoes, “Александър”) и Джеф Бел (“Рокенрола”, Green Street Hooligans”). Специално участие има и вокалистът на световната поп банда BLUE - Лий Райън и австралийската звезда Ники Уилям. Всички те играят рамо до рамо с Елеонора Иванова, Димитър Николов и Деси Тенекеджиева, който правят разтърсващи превъплъщения.

Към актьорския състав се включват както нови имена, така и редица популярни и обичани актьори, сред които Михаил Мутафов, Светлана Янчева, Радина Боршош, Илиян Стаменков, Ованес Торосян, Кейт Никълс, Благовест Благоев, Виолета Челси Кристoу, Нели Беширова, Катя Роуз, Емил Каменов, Димитър Баненкин, Димитър Ковачев-Фънки, Бистра Окереке и др.

Трейлъра на филма, както и повече информация, може да намерите на официалния уебсайт www.Diavolskiigri.com

“Дяволски игри” се разпространява от NO BLINK Film. Проектът е осъществен с подкрепата на Национален филмов център, като един от първите филми, получил средства по програмата за възстановяване на разходи за производство на филми в България. Генерален медиен партньор е NOVA Broadcasting group.

Редактор: Боряна Димитрова