За 23-та поредна година международният филмов фестивал "София Филм Фест" организира конкурс за български късометражен филм. Той се превърна в традиция и подкрепя млади автори, реализирали своите проекти за кратки киноразкази. Сред най-важните акценти във фестивалната програма и мисия от самото начало на СФФ е подкрепата на българското кино във всичките му творчески проявления.

За шеста поредна година наградата ще се връчи от Доли медия студио, а филмът-победител ще бъде избран от международното жури на фестивала.

Селекционната комисия – режисьорите Константин Божанов, Радостина Нейкова и Орлин Милчев, миналогодишният носител на Наградата за най-добър късометражен филм, избраха следните 12 заглавия, които ще бъдат представени на 29-ия София Филм Фест (подредени тук в азбучен ред според заглавията им):

Глава 6 / Chapter 6, режисьор Ивайло Минов, 20 мин.

Градинарят на бурените / The Weed's Gardener, режисьор Ася Кованова, 12 мин.

До теб / Dear You, режисьор Таня Божинова, 8 мин.

Ехо / Echo, режисьор Ангел Радев, 29 мин.

Никол / Nicole, режисьор Елена Тончева, 23 мин.

Потомство / Posterity, режисьор Емил Александров, 20 мин.

Спиралата между звука и тишината / The Spiral Between Sound and Silence, режисьор Кристина Георгиева, 20 мин.

Тиня / Silt, режисьор Катя Симеонова, 23 мин.

Това, което остава / What Stays After, режисьор Димитрис Георгиев, 20 мин.

Тъмна стая / Dark Room, режисьор Юлиан Рачев, 11 мин.

Хавай / Hawaii, режисьор Радослав Камбуров, 13 мин.

Metamorphosis, България-Италия, режисьори Томазо Мазарини и Веселин Неделчев, 20 мин.

Наградата е на стойност 9 500 евро (1 500 евро парична премия и 8 000 евро и се получават от режисьора на филма-победител.

През годините в конкурса са участвали много от водещите имена в съвременното българско кино, сред които Драгомир Шолев, Андрей Паунов, Борис Десподов, Светла Цоцоркова, Петър Вълчанов, Павел Веснаков.

