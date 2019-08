Искам да подам сигнал за един обходен канал намиращ се на адрес: кв."Факултета", ул."Суходолска". Каналът се запушва винаги при по-голям и проливен дъжд. Няколко пъти съм подавал сигнал до Столичен Инспекторат, Столична Община и те го препращат при кмета на район "Красна поляна". От няколко години РИ-Красна Поляна ( Районен Инспекторат ) подават сигнали към кмета да взема да оправи този проблем, но кметът не си върши работата. Молбата ми е, ако можете да помогнете кметът и всички институции да вземат и да си свършат работата по този проблем. Представям и копие за подадения от мен сигнал : call@sofia.bg 14:46 ч. (преди 7 минути) до мен:

"Здравейте Николай Джумаков,

Сигнал 164280 беше приет и изпратен за разглеждане.

Повече информация на https://call.sofia.bg/bg/Signal/Details/164280

Получавате този e-mail, защото сте абониран (или сте подател) за този сигнал. * Това съобщение е автоматично генерирано, моля не отговаряйте на него! Hello Николай Джумаков, The case 164280 was approved and was sent for examination."