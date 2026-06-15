Зрител изпрати сигнал до рубриката „Моята новина“ за опасно състояние на пътната настилка по един от натоварените булеварди в Пловдив. Според гражданина дълбоки дупки са се образували на бул. „Васил Левски“ в район „Северен“, непосредствено след светофара на кръстовището с „Ален мак“ в посока Карлово. По думите му проблемът съществува от повече от месец, без да бъдат предприети действия за неговото отстраняване.

„Дупките крият огромен риск от пътнотранспортни произшествия и инциденти. Това е оживен главен път, по който ежедневно преминават хиляди автомобили“, посочва авторът на сигнала.

По думите му състоянието на настилката принуждава шофьорите да предприемат внезапни маневри, за да избегнат препятствията, което допълнително увеличава опасността от сблъсъци и повреди по превозните средства.

Гражданинът изразява разочарование от липсата на реакция от страна на местната власт. „Мерки за запълването на дупките от Община Пловдив не се предприемат вече повече от месец. От това следва огромно разочарование сред хиляди граждани и чувство за безпомощност пред бездушието на градската управа“, се казва още в сигнала.