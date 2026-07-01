Жител на община Борино изпрати сигнал до „Моята новина“, в който алармира за, по думите му, некачествено изградена канализация и повтарящи се наводнения при всеки по-сериозен дъжд.

Според автора на сигнала проблемът съществува от няколко години, като въпреки многократните уведомления до местната власт, решение все още няма.

„При всеки дъжд се наводняваме. Всички знаят за проблема, но никой не предприема действия“, твърди зрителят. Той допълва, че на други проблемни участъци в общината вече са извършени ремонти, докато за този участък не са предприети мерки.