Ураганни ветрове бушуваха през миналата нощ над територията на Полша, повредиха електропроводи и лишиха от ток над 70 хиляди домакинства, предадоха полски медии и ТАСС.

Към 9 часа тази сутрин в северния град Гданск скоростта на вятъра е достигала 81 км/ч, а в Сувалки на изток и Белско Бяла на юг - до 68 км/ч. В планините скоростта е била до 100 км/ч.

В Поморското воеводство е загинало седемгодишно момче, след като прекършено от стихията дърво паднало върху автомобил.

Child killed, 70,000 left without power as Poland hit by strong winds on Christmas Eve https://t.co/PNRUYuYhq2 pic.twitter.com/IthSXkmx3I