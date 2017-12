Ентусиасти се гмурнаха в студените води на езерото Серпентина в Хайд парк в Централен Лондон по време на ежегодното коледно плуване.

Всяка година ентусиастите от клуба по плуване „Серпентина” се гмуркат, съблечени по бански.

Today we will be watching brave outdoor swimmers compete in the icy waters of the Serpentine Lake in Hyde Park at the annual Christmas Day race. We hope you have an amazing day. https://t.co/jLFK9P5Mwg pic.twitter.com/UUFoS1aUXw