Церемонията за наградите "Златен глобус" премина основно под знака на секс скандала, разтърсил Холивуд. Присъстващите на шоуто и потребителите на социалните мрежи не скриха възторга си от появата на живата легенда на американското кино - 101-годишния Кърк Дъглас, пише БТА.

СНИМКИ ОТ ПОЯВАТА НА КЪРК ДЪГЛАС НА ЦЕРЕМОНИЯТА ВИЖТЕ ТУК

I bet this bit looked like a can’t miss home run in those production meetings! Good call...it totally worked. #GoldenGlobes #KirkDouglas #TheyAllKnew pic.twitter.com/bVEddKUQkG