Пожар избухна в "Тръмп Тауър" в Ню Йорк рано тази сутрин.

Двама са пострадали, един от които сериозно, при инцидента, който се е случил в центъра на Манхатън, съобщава БТА.

СНИМКИ ОТ ПОЖАРА ВИЖТЕ ТУК

DEVELOPING: Fire at New York City's Trump Tower; aerial views show firefighters on the roof pic.twitter.com/LBqYMCa1kG

Според Ерик Тръмп става въпрос за малък пожар, тръгнал от електрическата инсталация, предава Ройтерс.

Президентът е бил във Вашингтон по това време, съобщиха от администрацията му. Огънят е избухнал малко преди 7 часа под покрива на 68-етажната сграда.

So Trump Tower NYC seems to be on fire... Photos courtesy of my Cousin. #trumptower pic.twitter.com/MGhoq9zfBB