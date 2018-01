Метеорит падна близо до Детройт в американския щат Мичиган, съобщи Националната метеорологична служба на САЩ /НМС/ на своята страница в интернет, предава БТА.

"След анализ на получените данни НМС може да потвърди, че взривът не е бил нито от светкавица, нито от гръмотевица. Явлението най-вероятно е било предизвикано от падането на метеорит", изтъква ведомството.

За падането на метеорита потвърди и Геоложката служба на САЩ. Тя уточни, че това е станало на 6 километра от от малкото населено място Ню Хевън, разположено на североизток от Детройт.

🇺🇸USA : Impact #Meteorite & #Earthquake M 2.0 - 0.0 km depth - 8km WSW New Haven, Michigan [USGS]. The Meteor seems to have disintegrated before touching land, emitting Sonic and Luminous Energy, in that case it would not be Metallic. Surely it will be analyzed in more detail. pic.twitter.com/gcSnpNcZQC