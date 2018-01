Множество руснаци, включително президентът Владимир Путин, се окъпаха тази нощ в замръзнали реки и езера в ледения студ, принудил властите в някои региони на Русия да отменят този обичай, традиционен за православния празник Кръщение Господне или Богоявление, предаде Франс прес.

Russian President Vladimir Putin takes dip in icy water to mark traditional Orthodox #Epiphany, with air temperature at around -6 Celsius at Lake Seliger north of #Moscow pic.twitter.com/USlfdflkFr