Двама души, които са включени в книгата на рекордите „Гинес”, се срещнаха край египетските пирамиди по покана на египетския Съвет по туризъм, съобщава в. „Метро”, цитиран от БГНЕС.

35-годишния фермер от Турция Султан Кесен се смята за най-високия човек в света. Ръстът му е 251 см. Той се срещна с Джоти Амджи от Индия, призната за „най-малката жена в света” с ръст от едва 62 см. Рекордьорите участваха във фотосесия за привличане на туристи към египетските забележителности.

The tallest man on earth met with the shortest woman on earth at the Giza Pyramids in Cairo, Egypt. Sultan Kosen, from Turkey, 34, has a height of 8 feet, 1 inch. Jyoti Amge, from India, 24, has a height of 2 feet, 6 inches. pic.twitter.com/vg1jrnh6DY