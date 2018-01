Учителка в шотландско градче стана литературна сензация, след като от романите й са продадени над 1 милион екземпляра в Китай, макар че е относително неизвестна в родината си, предаде" Франс прес", цитирана от БТА.

Столичната община дарява книги на училища и библиотеки

Клеър Макфол продаде на холивудската компания "Леджъндъри ентъртейнмънт", продуцирала блокбастъри като трилогията за Батман на Кристофър Нолан и "Джурасик свят", авторските права върху поредицата си книги на младежка тематика "Ferryman".

Романите на 35-годишната Макфол се продават като топъл хляб в Китай, където първата й книга повече от две години беше в челната десятка на най-продаваните.

Незряща жена стана "Читател на годината" на Столичната библиотека

"Литературният ми агент нарича това феримания, която донякъде ме поставя в неудобно положение", заяви писателката.

Във Великобритания са продадени едва 30 000 екземпляра от "Ferryman".

'Ferrymania' from Scottish schoolteacher-turned-author Claire McFall's debut novel "Ferryman" has notched her up more than a million sales in China & a Hollywood movie deal. But the 35 yr old mum remains relatively unknown at home @AFP @mark_mclaughlin https://t.co/ePsZhbcYHt pic.twitter.com/cSaTu4P4tI