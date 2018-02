Въоръжен с нож мъж нападна в неделя посетителите в търговски център в квартал Сидан на китайската столица Пекин, съобщи агенция Синхуа, цитирана от БГНЕС.

#BREAKING: A woman was killed and 12 people were injured after a man carried out a knife attack in a mall in a busy shopping district of China's capital Beijing pic.twitter.com/VIXNOougEV — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 11 февруари 2018 г.

UPDATE: At least one person injured in knife attack at Joy City Mall in Beijing's Xidan district. https://t.co/Iwf2RUany8 #China pic.twitter.com/O9SreWMIGJ — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) 11 февруари 2018 г.

Една жена е починала от раните си, а още 12 души са ранени при нападението в неделя на въоръжен с нож мъж в търговски център в китайската столица Пекин, съобщи градската полиция. Престъпникът е задържан.

China knife attack: Two dead, 18 hurt in killing rampage, say state mediahttps://t.co/jPX4wI8nZ6 pic.twitter.com/JPvdEwziQc — 💋 SIᕮᖇᖇᗩ ᗯᕼISKᕮᕮ 💋 (@_SierraWhiskee) 30 май 2017 г.

Нападението е извършено около 13 ч. (07 ч. българско време) в търговския център Даюечен/ Joy City в квартал Сидан на Пекин, съобщи агенция Синхуа.

Сидан е в западната част на мегаполиса и е един от главните търговски райони на града. Там са най-големите и най-популярни сред столичани и туристите търговско-развлекателни центрове на Пекин.

