Авиокатастрофа в Непал. Самолет със 71 пътници на борда се разби при опит да кацне на летището в Катманду. Загинаха 49 души. Останалите са откарани в болница с тежки наранявания.

Gutted but lucky to be alive - this airplane missed the Kathmandu domestic airport area(where I was waiting for my helicopter to fly to Lukla) by a few kilometers.

I climbed to the domestic airport rooftop to see what happened. Found this -



P.S. hoping there are no casualties pic.twitter.com/6elGCeFeOJ