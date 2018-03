Външният министър Екатерина Захариева подкрепи мерките, които Великобритания предприе срещу Русия след отравянето на двойния агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия.

В Twitter Захариева написа:

„България стои до своя съюзник Обединеното кралство. Използването на отровни химикали е незаконно и трябва да бъде осъдено по най-категоричния възможен начин”.

Bulgaria stays with its ally #UK. The use of any toxic chemicals is unlawful and should be condemned in the strongest possible way. @BorisJohnson