Английският физик теоретик Стивън Хокинг ще бъде погребан на 31 март в Уестминстърското абатство до Исак Нютон и Чарлз Дарвин, съобщи в Туитър Би Би Си.

Stephen Hawking's ashes to be interred near Sir Isaac Newton's grave https://t.co/2Jzi0v14xR