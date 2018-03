Светлините на Кремъл, Червения площад, Айфеловата кула, Акропола и базиликата "Свети Петър" бяха угасени тази вечер по повод 11-ия "Час на планетата" - кампания, организирана всяка година в цял свят за борба с климатичните промени и опазване на природата, предадоха Франс прес и БТА.

World cities go dark as global Earth Hour climate campaign kicks off https://t.co/7AavYgTa6J pic.twitter.com/PJaycqKaXb — Kopitiam Bot (@KopitiamBot) March 25, 2018

Часът на Земята: Да опазим природата

Earth Hour energy savings wane in B.C., but WWF says event still relevant https://t.co/cgfxZsUUG3 — Jami Watson (@jamibee3) March 25, 2018

В руския сегмент на Международната космическа станция ще бъде намалена интензивността на светлините, съобщава космическата агенция "Роскосмос".

The Vegas Strip during and after Earth Hour as viewed from Mandalay Bay. Just a little bit of difference. pic.twitter.com/JOKQCZ1myk — Sean Kaiser (@seankaiser) March 25, 2018

Инициативата "Часът на планетата" (или "Часът на Земята", Earth Hour) започна в Австралия през 2007 г. и се очаква тази година да бъде следена от милиони хора в 187 страни, където светлините ще бъдат изгасени в 20.30 ч. местно време. Тази година целта ще бъде да излезе от въпроса за затоплянето на планетата и да призове за мобилизация за опазване на дивата природа.

Lights go dark for Earth Hour to highlight climate change >> https://t.co/q7hwr4AsaH pic.twitter.com/zFYXwfTwy8 — wave3news (@wave3news) March 25, 2018

"Часът на Земята" "настъпва в момент, когато населението и планетата са под натиск.

Климатичните промени се движат по-бързо от нас. Притеснителните им последствия вече са тук", предупреди във видеопослание в Туитър генералният секретар на ООН Антониу Гутериш. Последните три години бяха най-топлите в историята откакто се водят измервания.

