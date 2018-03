Ръчен часовник на египетския крал Фарук (1920 - 1965) бе продаден за 912 500 долара на търг на "Кристис" в Дубай, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

