За мен Египет винаги е било мечта. Най-голямото ми желание в ранна възраст беше да бъда археолог египтолог и да живея именно в Страната на Фараоните. По една или друга причина поех в друга посока, което беше правилният за мен избор, но тръпката ми към това магично място изпълнено с мистика и необяснима вселенска енергия остана. Пътуването ни беше планирано преди дори да знам, че ще имаме бебче, а пък след като разбрахме новината нещото , което си казах беше : “Не мога да повярвам, че детето ми ще бъде в мен докато сбъдна една от мечтите си и то ще усети беузмното ми щастие, което ще изпитам там.” Именно за това се радвам и че първите ми снимки, като бременна са именно от тук. Обиколила съм много места по света и почти всички арабски страни и тази не се различава с нищо от останалите. Да, има резки смени на беднотия и заможност наоколо, но ви уверявам, че е абсолютно безопасно и безкрайно красиво. Щастието в мен прелива от това, че с Теодор ще имаме дете и че то самото ще бъде заредено с най-позитивната емоция свързана с престоя тук. Пътуването е съгласувано и с нужните хора разбира се! :))) Благодарим на всички познати и непознати прекрасни хора и всичките им мили коментари, с които ни заливат. Обичам ви!!! И очаквайте още кадри от пустинната земя. 🖤🇪🇬🙏🏻💃🏻⌛️

A post shared by Ralitsa Paskaleva (@ralitsapaskaleva) on Mar 26, 2018 at 9:24am PDT