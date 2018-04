Меган Маркъл скоро ще стане част от британското кралско семейство. В глобалната мрежа обаче все още могат да се видят снимки от изявите й като секси асистентка в американската версия на телевизионната игра „Сделка или не“.

В предаването красиви момичета отварят куфарчета, в който има различни суми. Меган участва в повече от 30 епизода, пише dariknews.bg.

Всъщност именно така красивата брюнетка започва своята телевизионна кариера. Тя държала куфарчето по няколко часа на ден, а през свободното си време ходела на кастинги за роли.

#WalkersWhopper answer: #MeghanMarkle was once a... MODEL on the US version of Deal or No Deal? Here she is! A&L pic.twitter.com/ejZHBQx7LK