Британският престолонаследник принц Хари и бъдещата му съпруга Меган Маркъл са избрали сватбената си торта.

СНИМКИ НА КЛЕЪР ПТАК ВИЖТЕ ТУК

Тя ще бъде с лимон, бъз и маслен крем, украсена с пролетни цветя.

Сладкото изкушение ще бъде изработено от американката Клеър Птак, която има малка пекарна в Източен Лондон. Тя е известна със сладкарските си произведения, за които използва органични продукти.

