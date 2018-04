Голям пожар разруши болница „Таксим” в Истанбул.

BREAKING: Massive fire erupts at hospital in Istanbul; no word on casualties pic.twitter.com/J0N7l4LT3E — BNO News (@BNONews) April 5, 2018

Огънят обхвана няколко етажа. Наложи се евакуацията на десетки пациенти.

First visuals from the hospital fire in #Istanbul's Gaziosmanpaşa shows flames on the side of the building. pic.twitter.com/WlAvcsN9YU — dokuz8 NEWS (@dokuz8_EN) April 5, 2018

Някои бяха изнесени от доктори и медицински сестри през прозорците.

#BREAKING fire erupts in the Taksim First Aid Hospital in Istanbul, Turkey, evacuation underway pic.twitter.com/iZWBf5MXai — Real News Line (@RealNewsLine) April 5, 2018

Въпреки мащаба на инцидента, няма пострадали, съобщи управителят на областта.

LATEST — Fire at the Taksim Training and Research Hospital in Istanbul partially under control, no casualties so far: governor https://t.co/47NGvFnnkE pic.twitter.com/wVhmDo2SyB — DAILY SABAH (@DailySabah) 5 април 2018 г.

Смята се, че пластмасови елементи във фасадата на 20-етажната сграда са допринесли пожарът да е толкова голям.

LATEST — Major fire breaks out in Istanbul hospital, prompting evacuation of patients; large emergency crews have reportedly brought the blaze under controlhttps://t.co/47NGvFnnkE pic.twitter.com/PrSuGrPMAr — DAILY SABAH (@DailySabah) April 5, 2018

35 пожарни коли и над 120 пожарникари се бориха с пламъците.

NOVA се свърза и с българския посланик в Истанбул. Надежда Нейнски обясни, че няма данни за настанени в болницата или пострадали българи.

Fire in istanbul hospital is contained and no casualties reported.

(pix: aa) pic.twitter.com/Eilz4cv3cj — Mustafa Bağ (@mustafa__bag) 5 април 2018 г.

