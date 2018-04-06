Бойно 9-милиметрово оръжие носели избягалите от Централния софийски затвор Владимир Пелов и Радослав Колев. Това каза за NOVA заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов.

ЕКСКЛУЗИВНО: Стрелба и заплаха с граната при гонката с бегълците

Пред камерата ни социалният работник Красимир Кръстев – единственият подгонил Пелов при бягството, изрази съмнение, че рецидивистът е носел газов пистолет.

Пелов стрелял по Кръстев, а служителят на мястото за лишаване от свобода не чул свистене на куршум.

„Той се беше прицелил в мен добре и стреля от доста близко разстояние. Ако наистина патронът беше боен, може би нямаше да разговаряме сега”, каза Кръстев пред Миролюба Бенатова.

Все още не е ясно как бегълците са се сдобили с оръжие.

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