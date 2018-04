Тежък инцидент в Индия отне живота на 27 деца. Най-малко 30 души бяха убити при катастрофа на автобуса, с който са пътували, бе съобщено от полицията, цитирана от БГНЕС. Автобусът се е преобърнал и е паднал в 60-метрова пропаст. Двайсет и седем ученици, двама учители и шофьорът са загинали. Повечето от децата, които са се прибирали от училище, са били на възраст между 10 и 12 години. Дванайсет са хоспитализирани по спешност, като повечето от тях са в критично състояние.

At least 27 children were killed Monday when their school bus skidded off a mountain road into a gorge in the foothills of the Himalayas. 3 adults were also killed in the crash, Himachal Pradesh state transport minister Govind Singh Takur told the Press Trust of India news agency pic.twitter.com/aUFc0611kS