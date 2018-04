Brit Floyd се завръщат у нас с най-великото Pink Floyd шоу, посветено на 45-тата годишнина от албума от 1973 г. „The Dark Side of the Moon”.

Концертът ще бъде на 18 ноември от 20.0 ч. в спортната зала „Колодрума” в Пловдив. Събитието е част от календара на културните събития на общината за 2018 г.

С над 45 милиона продадени копия албумът „The Dark Side of the Moon” пренаписва рок музиката и отрежда на Pink Floyd рок безсмъртие. По време на концерта си в Пловдив Brit Floyd ще изпълнят както класики от него, така и хитове от албумите „Wish You Were Here”, „Animals”, „The Wall”, „The Division Bell” и много други.

Шоуто пресъздава мащаба на последното турне на Pink Floyd от 1994-а „Division Bell” - с изключително светлинно шоу, огромен кръгъл екран и невероятни сценични ефекти. Идеята на целия спектакъл е да се създаде атмосфера, максимално близка до тази на концерт на Pink Floyd на живо.

Билетите за шоуто ще бъдат пуснати в продажба от 18 април, сряда. Те са на цени от 50, 60 и 70 лева. Първите 200 от всяка ценова категория са на промоционална цена с 10% отстъпка! Капацитетът на залата е до 3000 души, като всички места ще бъдат седящи.

