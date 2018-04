Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха новия член на семейството. Това е третото дете на херцогинята на Кеймбридж и британския престолонаследник.

СНИМКИ НА НОВОРОДЕНОТО ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА НИ

Момченцето проплака за първи път в 11.01 ч. местно време в лондонската болница "Сейнт Мери".

Двойката вече се радва на 4-годишния Джордж и малката Шарлот, която само след седмица ще навърши три годинки.

JUST IN: The Duke and Duchess of Cambridge are on their way home from the hospital with their newborn baby boy! #RoyalBaby https://t.co/m8YZOgZGrZ pic.twitter.com/cmhL1grihV