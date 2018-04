Спорната руска плаваща атомна електроцентрала "Академик Ломоносов" беше пусната по вода и потегли на първото си пътуване по море, предадоха БТА и Асошиейтед прес.

Плаващата централа беше изтеглена на буксир от санктпетербургската корабостроителница, където беше построена. Тя ще бъде теглена на буксир в Балтийско море и край северната част на Норвегия до Мурманск, където реакторите й ще бъдат заредени с гориво.

BREAKING: World’s first floating nuclear power plant has departed St Petersburg on a journey to send #nuclear power to the #Arctic.



RT to EXPOSE and tell @Rosatom to stop this terrible plan! >> https://t.co/Z3czu1gTjY pic.twitter.com/c8jdXkFOOI