Най-малко 25 души загинаха и десетки бяха ранени при двоен самоубийствен атентат в афганистанската столица Кабул, съобщава БТА.

СНИМКИ ОТ МЯСТОТО НА АТАКИТЕ ВИЖТЕ ТУК

Първото нападение е извършено недалеч от централата на афганистанското разузнаване от терорист с мотоциклет. Вторият самоубиец се е представил за репортер и се е взривил сред група журналисти, дошли да отразят първия взрив. Франс прес потвърди, че сред загиналите е нейният фоторепортер Шах Марай.

МИСИЯ "КАБУЛ": Български военни - между службата и семейството

Въпреки че в района има много офиси на разузнаването, първият атентатор се е взривил пред сграда, в която се преподавали уроци по английски.

#KABUL - At least 25 people were killed and more than 45 others were wounded in #Kabul blast on Monday morning, security officials confirmed. pic.twitter.com/THNvaDrPM0