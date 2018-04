Бебе от критично застрашения вид Двугърба камила, появило се на бял свят в британски зоопарк в един и същ ден с кралското отроче принц Луи, ще носи и името му, пише в. "Дейли експрес", цитиран от БТА.

Третото дете на принц Уилям и херцогинята на Кембридж Катрин се роди на 23 април. В Деня, в който Великобритания чества своя светец-покровител Свети Георги, на бял свят в зоопарка в Блекпул се появява и камилчето от критично застрашения вид.

Did you hear the great news? @BlackpoolZoo have also had brand new arrival this week!



A tiny, double humped Bactrian camel calf arrived on the same day as Prince Louis, and mother, Tibet and baby are doing well.https://t.co/VC5rj8PIWU pic.twitter.com/8N2XnkzaW9