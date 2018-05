Над 20 000 души се събраха в центъра на Ереван по призива на опозиционния лидер Никол Пашинян, който обвинява управляващата партия, че иска да попречи на избирането му за премиер от парламента, съобщи "Франс прес", цитирана от БТА.

Лидерът на протестите в Армения се е срещнал с президента

Демонстрантите развяват национални знамена и скандират "Пашинян премиер" пред огромен екран, на който се излъчват пряко дебатите в парламента, събрал се на извънредна сесия за избирането на нов правителствен ръководител.

Предишният премиер и бивш президент Серж Саркисян подаде оставка на 23 април след бурни протести срещу избирането му за министър-председател на 17 април.

​СЛЕД ДНИ НА ПРОТЕСТИ: Арменският премиер подаде оставка

#UPDATE Thousands of Armenians mass in the capital Yerevan ahead of a parliament vote to pick a new prime minister, with opposition leader Nikol Pashinyan accusing the ruling party of planning to derail his bid for the top job https://t.co/N9DACHgaTs pic.twitter.com/Tj6sRwT5AI