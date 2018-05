26-етажна сграда се срути в Сао Пауло, Бразилия, след избухнал пожар в сградата. Той е тръгнал от по-високите етажи и разпространявайки се, е обхванал и съседната сграда.

Срутената 26-етажна сграда е бивше федерално полицейско сдание и е била временно населена, според бразилските медии.

