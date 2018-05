Пожар избухна в Ксанти, евакуираха хората от 6 околни села и от курорта Нестос.

Огромен и токсичен пожар затрудни пожарникарите в северния град Ксанти. Пожарът е избухнал във фабрика за батерии в 13:00 местно време в главната сграда на завода „Sunlight”, изгаряйки пластмаса, киселини и други запалими материали.

Съществуват и опасенията, че заводът може да избухне, заради летливите вещества, които се съхраняват в помещенията.

